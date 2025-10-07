Dă-i voie câinelui să doarmă cu tine. Animalul de companie e o „barieră” împotriva bolilor, potrivit ultimelor studii științifice

Dormitul cu câinele în pat este o practică comună în multe familii, însă în jurul acestui obicei există o serie de mituri și controverse. În timp ce unii consideră că prezența animalului de companie în pat afectează igiena și somnul, cele mai noi studii aduc argumente solide pentru beneficiile emoționale și chiar fizice ale acestei legături dintre stăpân și patruped.

Cât de bine este să dormi cu câinele în pat, potrivit științei

Numeroase studii au demonstrat, în ultimii ani, că deținerea unui animal de companie, în special a unui câine, aduce beneficii considerabile sănătății mintale. Un studiu publicat în 2017, în BMC Psychiatry, arată că persoanele cu tulburări mintale severe au raportat o îmbunătățire a stării emoționale datorită prezenței câinilor. Acest efect pozitiv se amplifică atunci când patrupedul este aproape, inclusiv în timpul nopții.

Prezența câinelui oferă un sentiment puternic de siguranță și confort, reducând nivelurile de anxietate și depresie. Mai mult, un studiu din 2015, publicat în Applied Developmental Science, a arătat că micuții care au crescut cu animale de companie sunt mai puțin predispuși la stres și anxietate.

Cum îți poate îmbunătăți somnul mai mult decât partenerul

Cercetările realizate de Canisius College din Buffalo, SUA, oferă o perspectivă interesantă asupra calității somnului persoanelor care dorm cu câinii lor. Conform rezultatelor, oamenii dorm mai bine și se simt mai în siguranță în prezența patrupedului decât cu partenerul.

Câinii deranjează mai puțin, iar sentimentul de companie și protecție este mai puternic, contribuind la un somn mai odihnitor. De asemenea, un studiu realizat în Australia a evidențiat că proprietarii care împart patul cu câinele au tendința de a respecta un program de somn mai regulat, ajustat la rutina animalului.

Institutul European al Somnului subliniază că această obișnuință ajută la scăderea tensiunii arteriale și a nivelului colesterolului, două probleme majore de sănătate cardiovasculară.

Ce boli poți preveni dormind cu câinele tău?

Pe lângă beneficiile pentru sănătatea mintală și calitatea somnului, prezența câinelui aproape de tine are efecte protectoare asupra sistemului imunitar. Contactul cu blana și microorganismele câinelui întărește răspunsul imun al organismului și reduce riscul de alergii, mai ales în cazul copiilor.

De asemenea, sentimentul de siguranță pe care îl oferă un câine poate reduce nivelul de stres și anxietate, afecțiuni recunoscute că afectează negativ imunitatea și cresc riscul unor boli cronice.

Ce riscuri există când dormi cu animalul de companie

Cu toate acestea, există și anumite riscuri care trebuie luate în calcul. Animalele pot avea purici, căpușe, acarieni sau alți paraziți ce pot fi transmiși oamenilor. Deși câinii sunt vaccinați și verificați periodic, aceștia pot purta bacterii și virusuri din flora lor naturală care, în anumite condiții, provoacă infecții.

Mai mult, contactul apropiat, cum ar fi linsul sau sărutul, poate duce la transmiterea unor infecții fungice, bacteriene sau parazitare, cum ar fi anchilostomiaza. Există riscul apariției unor alergii respiratorii sau cutanate, mai ales în cazul persoanelor sensibile.

Cum să dormi alături de câinele tău în siguranță

Pentru a profita de beneficiile somnului alături de câine și a minimiza riscurile, este bine să respecți câteva reguli simple:

Ține câinele curat și sănătos, cu controale veterinare regulate și vaccinuri la zi.

Asigură-i o igienă bună, cu deparazitări frecvente.

Evită să-ți lingă fața sau gura, pentru a reduce riscul de transmitere a bacteriilor.

Curăță periodic lenjeriile și patul.

Dacă ai alergii sau probleme respiratorii, discută cu medicul înainte să împărți patul cu animalul de companie.