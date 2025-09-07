De ce câinii ajung să semene atât de mult cu stăpânii lor, potrivit psihologiei. 15 studii internaționale susțin același lucru: asemănarea nu este întâmplătoare

Cu peste 10 milioane de animale în casele românilor, rolul acestora a depășit de mult granițele companiei. Astăzi, câinii sunt tratați ca membri activi ai familiei: primesc cadouri, își sărbătoresc zilele de naștere și chiar devin vedete pe rețelele sociale, unde stăpânii le dedică rubrici și conturi. Această schimbare reflectă nu doar o creștere numerică, ci și o transformare culturală în modul în care oamenii se raportează la patrupedele lor.

De ce seamănă câinele cu tine

Tot mai mulți proprietari observă că animalele lor au gesturi, expresii și trăsături de personalitate asemănătoare. De la felul în care reacționează la stres sau bucurie, până la coafuri sau chiar mers, asemănările devin vizibile. De ce câinii seamănă atât de mult cu stăpânii lor? Explicația este psihologică și are la bază o serie de studii internaționale care confirmă această legătură.

O compilație a 15 studii internaționale, publicată în revista Personality and Individual Differences, a demonstrat că asemănarea nu este întâmplătoare. În aceste cercetări, participanții au reușit să asocieze corect câini cu stăpânii lor doar pe baza unor detalii minime, precum forma ochilor.

Rezultatele sugerează că:

Trăsăturile fizice se reflectă în animal – de exemplu, lungimea părului stăpânului și a urechilor câinelui.

Trăsăturile emoționale se transmit – câinii imită anxietatea sau calmul proprietarilor.

Manierele și rutina consolidează asemănarea.

Cu alte cuvinte, câinii nu doar trăiesc lângă oameni, ci ajung să le reflecte comportamentele și emoțiile.

Alegerea inconștientă a câinelui

Psihologii susțin că oamenii tind să își aleagă animalele de companie pe baza unei identificări inconștiente: caută câini care, într-un fel sau altul, le seamănă. Acest proces poate fi de natură fizică (asemănări faciale sau corporale) sau emoțională (un temperament care le completează sau reflectă propria personalitate).

Astfel, câinele devine o extensie a identității stăpânului. În unele cazuri, relația ajunge să semene cu cea dintre părinte și copil, explicând nivelul ridicat de atașament și protecție.

Emoțiile împărtășite

Un alt element cheie este capacitatea câinilor de a imita stările emoționale ale oamenilor. Dacă stăpânul este calm, câinele va adopta aceeași dispoziție; dacă este anxios, animalul poate deveni neliniștit. Această sincronizare emoțională are un rol adaptativ: îi ajută pe câini să înțeleagă mai bine mediul și să reacționeze în funcție de indiciile oferite de oameni.

Legătură asemănătoare cu cea maternă

Cercetătoarea Borbála Turcsán de la Universitatea ELTE din Ungaria afirmă că această legătură seamănă cu relația dintre mamă și copil. După mii de ani de coexistență, câinii au dezvoltat o dependență emoțională de oameni, iar comportamentul lor este modelat într-o proporție mare de experiențele comune, scrie Scientific Reports.

Turcsán estimează că doar o treime din personalitatea câinelui este ereditară, în timp ce restul depinde de mediu, rutină și de relația cu stăpânul. Practic, câinii cresc și se formează în funcție de modul în care trăiesc alături de oameni.

Asemănările dintre câini și stăpânii lor nu sunt simple coincidențe, ci rezultatul unui amestec de alegere inconștientă, influență emoțională și conviețuire zilnică. Treptat, animalele au devenit parteneri de viață, care reflectă și, uneori, amplifică trăsăturile proprietarilor.