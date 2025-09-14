De ce ghearele pisicii se retrag, pe când cele ale câinilor nu: Explicațiile simple pentru această diferență (VIDEO)

Atunci când cățelul tău merge pe parchet, îl auzi de la două camere distanță. Ghearele sale ating podeaua, astfel că fiecare pas al său poate fi auzit fără probleme. În schimb, pe același parchet, pisica este în modul silențios. Aceasta își poate retrage ghearele, astfel că va atinge podeaua numai cu pernuțele, arată Live Science.

Dar de ce există această diferență semnificativă la animalele de companie? Răspunsurile au legătură cu funcțiile acestor gheare.

Pentru ce își folosesc câinii și pisicile ghearele

Pisicile își folosesc ghearele în special pentru atac, așa cum precizează Anthony Russel, biolog la Universitatea Calgary din Alberta, Canada. Ghearele labelor din față sunt utilizate pentru a prinde și a ține prada, în timp ce ghearele picioarele din spate sunt folosite pentru a străpunge burta victimei. Dacă te-ai jucat vreodată cu o pisică, știi exact acest mod de acționare.

Pisicile trebuie să-și țină ghearele ascuțite, iar pentru aceasta, trebuie să le protejeze. Dacă ar atinge în permanență podeaua, atunci s-ar toci. Totodată, modul normal al ghearelor este retras. „Necesită energie să extinzi ghearele, iar odată ce retragi mușchii, ghearele se retrag de la sine”, a precizat Russell.

Astfel, ghearele ascuțite sunt arme vitale pentru felină, pentru că le ajută să rănească și să țină prada. Pe deasupra, ghearele retrase le permite pisicilor să pășească numai pe pernuțe, ceea ce le face silențioase, un alt element crucial în vânătoarea lor prin ambuscadă.

Pe de cealaltă parte, câinii vânează în haită. Lucrează în grupuri, ceea ce le ajută să prindă animale mari, obosind prada pe distanțe lungi. Din această cauză, câinii nu au nevoie de elementul surpriză, iar o sesiune de vânătoare durează mai mult.

Nici nu au nevoie să-și prindă prada, din moment ce o încercuiesc. În schimb, ghearele care rămân afară îi ajută pe câini să aibă o aderență mai bună, ceea ce este o adaptare utile pentru urmărirea prăzii pe o distanță lungă.

Concluzii

Diferența are legătură cu adaptarea și cu modul în care fiecare animal vânează. De aceea, pisicile sunt mult mai silențioase, iar câinii, cu ghearele lor mereu în afară, se fac ușor auziți atunci când merg pe parchet. Dacă dorești și mai multe explicații, urmărește videoul de mai jos: