De ce ne tratăm animalele ca pe niște copii? Nu este obsesie, ci știință. Specialiștii susțin că patrupedele activează aceleași zone ale creierului ca dragostea părintească

Privește-ți câinele câteva secunde. Ochii mari, expresivi, botul ușor ridicat și gesturile pline de tandrețe îți dau un sentiment pe care cu greu îl poți descrie în cuvinte. Îți vine să-l strângi tare în brațe, să-i vorbești cu vocea dulce pe care o folosești doar cu cei mici, poate chiar să-l tratezi ca pe un copil. Sau îl iei cu tine în vacanțe, să știe că nu e deloc singur. Iar știința confirmă: creierul nostru reacționează la câini aproape la fel ca la propriii copii, iar acest lucru nu este întâmplător.

Câinii, bebelușii cu blană ai secolului al XXI-lea

Câinii nu au făcut dintotdeauna parte din familie. De-a lungul a zeci de mii de ani, oamenii au ales și crescut lupi mai blânzi, mai atenți la semnalele umane, mai dispuși să colaboreze. Încetul cu încetul, animalele sălbatice s-au transformat în prieteni loiali, învățând să ne citească emoțiile, mimica și gesturile.

Această adaptare incredibilă a schimbat nu doar comportamentul lor, ci și modul în care îi percepem noi. Boturile ascuțite au devenit capete rotunde, expresiile s-au apropiat de cele umane, iar comportamentele jucăușe ne-au amintit mereu de copii. Astfel, creierul nostru a ajuns să-i privească prin aceeași „lentilă emoțională” prin care admirăm bebelușii, scrie National Geographic.

Cum percepe creierul uman câinele

Un studiu fascinant de la Harvard a arătat că mamele care privesc fotografii cu copiii și câinii lor activează aceleași zone cerebrale. Amigdala (responsabilă cu emoțiile și formarea legăturilor) reacționează la fel în ambele situații. La fel și hipocampul (memorie), talamusul (procesare senzorială) și girusul fusiform (recunoaștere facială).

Cu alte cuvinte, când te uiți la câinele tău, creierul tău „crede” că privești un membru foarte apropiat al familiei. Desigur, există diferențe: atunci când părinții își privesc copiii, anumite zone ale creierului legate de recompensă sunt activate mai intens. Totuși, suprapunerea dintre cele două tipuri de atașament este uriașă.

Hormonul iubirii leagă oameni și câini

Legătura nu este doar emoțională, ci și chimică. În momentul în care îți privești câinele în ochi, îl mângâi sau te joci cu el, corpul tău eliberează oxitocină, cunoscută drept „hormonul iubirii”. Este aceeași substanță care întărește legătura dintre părinți și nou-născuți.

Și nu doar tu produci oxitocină, ci și câinele. Practic, el a reușit să „hăcuiască” mecanismele biologice pe care natura le-a creat pentru legătura dintre oameni. De aceea simți o nevoie irezistibilă să-l protejezi, să-i oferi tot ce are nevoie și să repeți acele gesturi care vă fac fericiți pe amândoi.

Câinii au trăsături „programate” să ne cucerească

Ochii mari, capul rotund, botul scurt, expresiile asemănătoare cu cele umane, toate acestea nu sunt simple coincidențe. În procesul de domesticire, oamenii au ales câinii ce păreau mai „drăgălași” și mai prietenoși. În timp, aceste trăsături au devenit dominante.

Un detaliu fascinant despre câini este că au un mușchi special lângă sprâncene, absent la lupi, care le permite să ridice ochii în acel „look de cățeluș” ce ne topește inima instantaneu. Biologic vorbind, e ca și cum ar fi proiectați să declanșeze în noi răspunsul de îngrijire pe care l-am avea față de un copil.

Câinii gândesc și se comportă ca niște copii mici

Dincolo de acest aspect, câinii au și o inteligență comparabilă cu a unui copil de doi-trei ani. Pot învăța zeci de cuvinte, citesc emoțiile de pe fețele noastre și știu să caute atenție exact ca un copil mic. Se joacă, se supără, cer protecție și se bucură cu o inocență care ne este extrem de familiară. De aceea, pentru mulți proprietari, diferența dintre grija pentru câine și copil nu mai este atât de mare.

Câinii sunt membri ai familiei cu drepturi depline

Multe persoane recunosc că nu își pot imagina casa fără animalele lor. Dorm în același pat, merg împreună în vacanțe, primesc cadouri, asigurări medicale și îngrijire de lux. Pentru stăpânii lor, câinii nu sunt doar animale de companie, ci membri reali ai familiei, pentru care ar face orice.

Un proprietar spunea simplu: „Câinii mei nu vor merge la școală, nu-mi vor lua niciodată note mari, dar îmi dau zilnic o iubire necondiționată. Casa mea nu e acasă fără ei.”