De ce strănută câinele tău când se joacă: Semnalul surprinzător pe care îl transmite

Timpul de joacă pentru un câine este momentul în care el se poate desfășura liber și să exploreze natura din jurul său. Stăpânul poate observa că patrupedul începe să strănute dintr-o dată, crezând că este bolnav. Strănutul este un semn de pace, un steag alb al lumii animalelor, pentru a comunica un mesaj de pace.

De ce strănută câinele când se joacă

Strănutul este unul dintre cele mai des folosit limbaje al corpului la câini și transmite un semnal de pace, de tipul „aici e doar joacă, nu vreau să te rănesc”. Atunci când un câine strănută, este un semn de: entuziasm, un semn că totul e doar o joacă și un mod de a elimina energia rapid, printr-o mișcare rapidă și bruscă, notează Marley Bones.

Pentru a știi că strănutul este unul de joacă și nu un indicator al unei afecțiuni, stăpânul trebuie să urmărească aceste aspecte:

scurt, se întâmplă doar în momente de bucurie și entuziasm;

nu există scurgeri sau semne de discomfort.

Dacă animalul strănută în repetate rânduri, are scurgeri de lichid galben, roșu sau verde și se lovește cu lăbuța peste nas, atunci este necesară o vizită la veterinar.

