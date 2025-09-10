Despărțire cu riscuri: Ce trebuie să știi înainte să îți îngropi animalul în curte

Despărțirea de un animal iubit este una dintre încercările grele din parcursul unei familii. Mulți stăpâni aleg să-și îngroape pisica, pasărea, câinele sau alte animale de companie în curte, pentru a-i păstra mai aproape. Deși gestul pare o formă intimă – și facilă – de a onora memoria animalului, această practică poate avea consecințe asupra mediului, sănătății și chiar echilibrului emoțional al familiei, notează PetMojo.

Contaminarea solului și a apei este unul dintre principalele pericole. În timpul descompunerii, organismul eliberează substanțe care ajung în pământ. Dacă animalul a fost eutanasiat sau a primit tratamente, reziduurile chimice pot contamina culturile sau apa din apropiere. În regiunile cu pânză freatică ridicată, riscul ca aceste substanțe să ajungă în fântâni, râuri sau lacuri este și mai mare.

Un alt pericol vine din partea faunei sălbatice, dacă vorbim despre o gospodărie într-un mediu expus. Vulpi, coioți, ratoni sau chiar câini din vecinătate pot detecta mirosul și dezgropa rămășițele, o experiență traumatizantă pentru familie și periculoasă pentru animale. Substanțele utilizate la eutanasiere pot rămâne active luni sau chiar ani, provocând intoxicații grave animalelor care intră în contact cu ele.

Aspectul emoțional, la fel de important

Pe lângă riscurile de mediu, există și o latură emoțională. Locul de joacă al copiilor poate deveni un spațiu marcat de acest moment, iar mutarea într-o altă locuință este adesea îngreunată de gândul că rămășițele prietenului necuvântător rămân în urmă. Psihologii recomandă alternative care să ajute familia să-și trăiască doliul fără a prelungi suferința.

Nici animalele de companie rămase în viață nu sunt ferite de pericole. Câinii, în special, pot săpa în locul respectiv, expunându-se la bacterii sau agenți patogeni. În plus, condițiile climatice și tipul de sol fac ca procesul de descompunere să fie imprevizibil: de la mirosuri neplăcute în verile toride până la rămășițe conservate ani de zile în solul înghețat.

Specialiștii recomandă alternative mai sigure și mai etice, precum incinerarea, cu prețuri accesibile sau cimitirele pentru animale, unde sunt respectate standarde de mediu și igienă. Tot mai multe cabinete veterinare oferă și servicii de planificare pentru sfârșitul vieții, ajutând familiile să facă alegeri potrivite.

