Câinele și stăpânul său din Bihor au intrat în Cartea Recordurilor. Kira are patru diplome Guinness pentru că și-a ajutat proprietarul să-și depășească limitele

Un câine de rasă din Bihor a reușit o performanță impresionantă: deține nu mai puțin de patru diplome oferite de Guinness World Records, care confirmă că a participat la realizarea de recorduri mondiale.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Kira, un bichon maltez de peste 15 ani, este companionul pianistului Thurzó Zoltán și al partenerei sale, Erika. Recent, Guinness World Records a recunoscut meritele cățelului, acordându-i diplome care confirmă participarea sa la realizarea a nu mai puțin de patru recorduri internaționale.

Povestea Kirei, un câine cu diplome Guinness

În timp ce majoritatea câinilor se bucură de plimbări sau joacă, Kira își inspiră stăpânul să bată recorduri mondiale. Pianistul bihorean recunoaște că prezența animalului, chiar și de la distanță, i-a dat forța necesară pentru a-și depăși limitele.

„Familia noastră este compusă și din Kira, a fost alături de mine și de Erika la fiecare record”, a spus Thurzó Zoltán pentru ebihoreanul.

Cele patru recorduri mondiale ale pianistului și rolul câinelui său

Thurzó Zoltán deține patru recorduri mondiale recunoscute de Guinness:

Cel mai lung concert de pian din lume, care a durat 130 de ore neîntrerupte.

Concertul susținut la cea mai mare altitudine, pe muntele Everest, la 5.324,77 metri.

Recitalul de pe cel mai înalt drum din lume, Umling La Pass din India, la altitudinea de 5.798 metri.

Cel mai rapid pianist din lume, reușind să lovească aceeași clapă de pian de 500 de ori în 30 de secunde.

Kira i-a fost alături fizic la două dintre aceste recorduri și la restul a contribuit de la distanță, prin legătura specială cu stăpânul său. Animalul de companie are acum patru diplome oficiale care confirmă participarea sa la realizarea recordurilor. Este un caz rar, care demonstrează că și patrupedele pot fi recunoscute, într-un fel simbolic, pentru rolul lor în marile realizări ale oamenilor.

„A primit diplomele de participant pentru că a fost alături de mine, chiar dacă nu fizic. A suferit din cauza absenței mele, iar faptul că am știut că Erika și Kira mă susțin mi-a dat putere”, a declarat Thurzó.

Planuri pentru un nou record mondial

Pianistul bihorean nu intenționează să se oprească aici. El are deja în plan al cincilea record mondial, pentru care speră să îi aibă alături pe partenera sa, Erika, cât și pe Kira. Detaliile nu au fost încă dezvăluite, dar artistul a transmis că își dorește să creeze un nou moment istoric împreună cu cei doi membri ai familiei sale.

Speranța de viață a unui bichon maltez este de 12-15 ani. Kira a împlinit deja 15 ani și jumătate, fiind un supraviețuitor remarcabil pentru rasa ei. Pianistul speră ca patrupedul să reziste suficient timp pentru a-l însoți la noul record planificat. Pentru el, ar fi cea mai frumoasă încununare a carierei să împartă succesul cu companionul său canin, care i-a fost alături în cele mai grele momente.