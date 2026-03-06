Humane World for Animals prezintă povestea de succes a trei eroine care, în cadrul campaniei „More Than a Pet” au fost premiate pentru salvarea animalelor și familiilor lor.

Concurs inedit pentru eroii nevăzuți ai animalelor

Organizația Humane World for Animals a lansat ediția din 2026 a campaniei „More Than a Pet Community Hero”, o inițiativă care recunoaște meritele celor care contribuie constant și semnificativ la bunăstarea animalelor și la sprijinirea celor care depind de ele. În acest sens, Humane World for Animals invită publicul să voteze eroul care va primi titlul din acest an.

La fiecare ediție sunt alese trei finaliști pentru premiul „More Than a Pet Community Hero”, acestea primind un premiu de 5.000 de dolari fiecare pentru întreaga activitate de peste an. Câștigătorul final va fi ales prin vot public, iar organizația sau grupul local care l-a nominalizat va primi, la rândul său, un grant de 10.000 de dolari pentru a dezvolta programe dedicate oamenilor și animalelor din comunitate. Ceilalți doi finaliști vor beneficia de granturi de 2.500 de dolari pentru proiectele lor.

Anul acesta au fost deja alese finalistele, urmând ca publicul să le afle poveștile și să voteze câștigătoarea: Chantal Wadsworth din Shiprock, New Mexico; Jewell Brown din Nashville, Tennessee; și Luisa Lopez din Atlanta, Georgia.

Campania, lansată în anul 2023, își propune să arate cu ce dificultăți se confruntă milioane de familii atunci când încearcă să își îngrijească animalele de companie. În multe zone, accesul la hrană pentru animale, servicii veterinare sau alte resurse de bază este limitat, iar aceste lipsuri pot pune în pericol relația dintre oameni și animalele lor.

Votul a început pe 4 martie și se va încheia pe 8 aprilie. Organizatorii încurajează publicul să descopere poveștile finaliștilor și să își susțină favoritul.

