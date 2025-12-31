Sărbătorile ne aduc întotdeauna aproape de cei dragi, iar animalele noastre de companie ne amintesc cât de importante sunt bucuriile simple și momentele de afecțiune necondiționată. Fiecare tors, fiecare lăbuță și fiecare privire plină de iubire ne face viața mai frumoasă și mai plină de căldură.

Echipa Pets&Cats vă mulțumește că ați fost alături de noi în 2025, împărtășind dragostea voastră pentru aceste ființe minunate. În 2026, să continuăm să le oferim grija, răbdarea și iubirea pe care le merită.

Să aveți un An Nou plin de momente adorabile alături de companionii voștri necuvântători, de sănătate și clipe care să vă încălzească inima în fiecare zi.

La mulți ani, 2026!