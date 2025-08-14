Exclusiv | Câinele tău te manipulează zilnic – și probabil îi iese de fiecare dată: Sfaturile unui expert în comportament canin pentru a înțelege și gestiona trucurile subtile ale blănosului (VIDEO)

Dacă ai avut vreodată senzația că patrupedul tău te convinge să faci exact ce își dorește, nu ți s-a părut. „Cred că toți câinii fac asta”, spune instructorul canin Răzvan Gavrilă, invitat în podcastul EduPet realizat de Ioana Cosma la Pets&Cats.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

De la schimbarea traseului plimbării până la obținerea unei mângâieri în plus, câinii știu să folosească fiecare interacțiune pentru a-și atinge scopul. Și totul începe cu felul în care noi, oamenii, răspundem la comportamentele lor.

Câinele tău te manipulează zilnic

„Cățelușii sunt mult mai inteligenți decât credem. Dacă trag mai tare de lesă și ajung unde vor, învață că asta e rețeta succesului. Dacă se pun pe burtă și tu cedezi, au obținut ce și-au propus. Fie că recompensa e mâncare, atenție sau joacă, pentru ei tot recompensă se numește”, explică Răzvan Gavrilă.

În plus, mulți stăpâni greșesc atunci când lucrează cu câinele doar în casă, unde distragerile sunt minime. Afară, mirosurile, oamenii și alți câini devin brusc mai interesanți decât comenzile stăpânului. „Lumea lor e colorată prin nas, iar afară au sute de motive să fie curioși. Dacă nu devii și tu interesant pentru câinele tău, vei pierde atenția lui în favoarea mediului înconjurător”, avertizează expertul.

Soluția? Conectează-te cu blănosul și în spații pline de stimuli, recompensându-l atunci când alege să fie atent la tine. Alternează plimbările cu jocuri scurte, comenzi simple și recompense variate. Astfel, nu doar că vei contracara „micile manipulări” zilnice, dar vei construi o relație mai puternică și mai distractivă, în care ambii parteneri știu să câștige.

Citește și:

VIDEO | Podiumul mondial strălucește în culorile României. O tânăra din Cluj și câinele său cuceresc aurul la cel mai important concurs canin al anului / Mesajul postat de Alexandra Ambruș după victorie

Câinele-robot Waldog, noul ambasador al protecției animalelor în Mexic: Educă, patrulează și ajută (VIDEO)