Exclusiv | O viață pentru animalele nimănui: Povestea eroinei care a salvat peste 5.000 de câini și pisici. Claudia Filip: „Nu mă sunați duminica dimineața. E timpul câinilor” (FOTO)

Claudia Filip luptă cu prejudecățile, birocrația și mentalitățile învechite în județul Neamț, la Piatra Neamț. A fost ani de zile voluntar pentru mai multe ONG-uri, dar în 2021 s-a hotărât să își facă chiar ea un ONG. De atunci și până azi a ajuns la peste 5.000 de animale, câini și pisici, sterilizate și nu se oprește aici. E hotărâtă să lupte cât poate. Și încă mai poate.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Acasă, are acum 50 de câini și 40 de pisici, iar duminica dimineața nu ajunge la biserică, ajunge în adăpostul public să le dea o masă gătită cățeilor de acolo.

Claudia Filip le reamintește autorităților că până acum a sterilizat câini cu 160 de lei, în timp ce primăriile plătesc 1.000 de lei pentru un câine capturat. Cu banii dați pe 1.000 de câini capturați din județ, ea ar steriliza 6.250 de animale.

După 4 ani și jumătate de activitate în cadrul propriului ONG – „Claudia – Încă o șansă” – în voce i se simte și dezamăgirea, dar și hotărârea. Dar nu se lasă. Punct!

O viață dedicată animalelor: Sterilizări, adăposturi și speranță

Interviu exclusiv cu Claudia Filip, Asociația „Încă o Șansă”

Pets&Cats: Claudia, câți câini aveți în grijă în acest moment?

Claudia Filip: Avem 50 de câini cu acasă. Sunt ai noștri, salvați de pe stradă, din adăposturi, din tot felul de situații dramatice, dar și 40 de pisici. N-aș zice că e foarte ușor, dar ne descurcăm cum putem. Spre exemplu, e greu cu vacanțele, nici nu mai știu ce înseamnă.

Pets&Cats: Cum a început drumul tău în protecția animalelor?

Claudia Filip: Pacientul Zero a fost de fapt o vizită în adăpostul public. Asta se întâmpla în 2021. Atunci s-a aprins scânteia care a dus la înființarea Asociației „Încă o Șansă”. Dar eu eram activă de mult – am fost voluntar în multe ONG-uri, ani de zile. Foarte mult voluntariat.

Pets&Cats: Ce te-a marcat cel mai tare la început?

Claudia Filip: Am plâns încontinuu vreo două săptămâni după ce am fost în adăpostul public de la noi. Nu mă mai puteam opri. Am țipat, am comentat, am urlat. Toți mă întrebau: „Care e problema ta? În ce calitate vorbești?” Le spuneam: „Nu am o calitate? Atunci îmi fac eu una.” Am luat legătura cu o prietenă, avocat de meserie, am introdus actele asociației pe 4 ianuarie, iar pe 4 februarie eram cu toate actele în regulă. Oricum, oamenii mă cunoșteau în Piatra Neamț deja drept „cea cu câinii”.

Pets&Cats: Ai făcut demersuri concrete pentru a schimba ceva în sistem. Cum s-a întâmplat?

Claudia Filip: Vecinul meu, gard în gard cu mine, tocmai ieșise primar. I-am spus direct: „Dă-mi adăpostul să-l gestionez. Vreau să fac ceva!” M-a pus în legătură cu directorul. El, arogant. Eu, în trening. Mi-a spus: „Doamnă Filip, postul pe care îl doriți nu există.” I-am răspuns: „Atunci îl inventăm!”

Pets&Cats: Cum au reacționat oamenii la primele acțiuni?

Claudia Filip: Prima sterilizare am făcut-o înainte să am toate actele. Lumea se uita sceptic la mine. Din păcate, doar un singur medic a acceptat să sterilizeze la preț de campanie socială. A zis: „Hai să încercăm.” Și în primul an am făcut cele mai multe sterilizări, 1.400. Am fost transparentă tot timpul cu donațiile, am postat totul pe Facebook și așa au început să vină și mai multe. Noi am pornit cu 700 de lei strânși de niște elevi de clasa a IX-a. Ne-am propus 50 de sterilizări. Apoi 100, apoi 500… și la finalul anului am reușit să ajungem la 1.400.

Pets&Cats: Care e numărul total de sterilizări făcute?

Claudia Filip: 5.260 de sterilizări gratuite în 4 ani și jumătate. Vreau să ajung la 10.000. Fiecare bănuț contează. Dar nu ne oprim.

Pets&Cats: Ce te deranjează cel mai tare în domeniul ăsta?

Claudia Filip: Sunt oameni care fac protecția animalelor doar pentru bani, din spatele calculatorului. Eu am refuzat să fiu așa.

Pets&Cats: Cum e colaborarea cu autoritățile?

Claudia Filip: Mergem în fiecare duminică în adăpostul public. Fierbem orez, facem mâncare. Tot timpul spun: Nu mă sunați între 9:30 și 12:00 duminica – e timpul câinilor. Patru ani am mers singură. Acum suntem o comunitate de 7-10 oameni.

Pets&Cats: Ai dezvoltat și inițiative comunitare frumoase. Spune-ne despre „Tocănița de Piatra Neamț.”

Claudia Filip: Am pornit de la ideea celor de la Adăpostul Speranța, Tocăniță pentru Toți Bobiță. Primele 2-3 ediții au fost foarte entuziasmante, oamenii au început să vină. Ideea e de comunitate. Cred cu tărie că fiecare persoană ar trebui să facă măcar o vizită într-un adăpost. Acolo vezi realitatea.

Pets&Cats: Ce se mai întâmplă în adăpostul din Piatra Neamț cu câinii?

Claudia Filip: La Piatra Neamț se eutanasiază lunar. Dacă mă dai afară pe ușă, intru pe geam. Ieri au fost eutanasiați 20 de câini. Inuman. Mai rău, Poliția Animalelor a dat amendă adăpostului… pentru că NU eutanasia! Pentru că nu pune în aplicare deciziile de eutanasiere. E absurd. Credeți-mă, eu cunosc adăpostul mai bine ca unii angajați de acolo. Se folosește și crosa în mod excesiv. Trebuie să ajungă acolo oameni care iubesc animalele, nu care le privesc cu frică. Trebuie să ajungem să angajăm omul potrivit la locul potrivit.

Pets&Cats: Cât te costă, efectiv, o sterilizare în campaniile sociale?

Claudia Filip: 120 de lei pentru o pisică, 100 pentru motan, 160 pentru câini – la cabinetul cu care lucrez. Până acum, am cheltuit aproximativ 90.000 de euro doar pe sterilizări, dar sunt peste 5.000 de animale sterilizate.

Pets&Cats: Ai avut sprijin și de la alte organizații?

Claudia Filip: Sunt aproape singură. Mai vin câteva ONG-uri din Franța care vin și sterilizează o dată pe an. Consiliul Județean a mai făcut câteva sute. Dar nu e suficient.

Pets&Cats: Ce alte proiecte ai în plan cu Asociația „Încă o Șansă”?

Claudia Filip: Vreau să fac căsuțe pentru pisici. Am cerut sprijin primăriei, dar nu am primit încă niciun răspuns până acum. Merg prin școli, prin licee, și le vorbesc copiilor. Îi îndemn să meargă într-un adăpost. Un copil educat azi poate salva 100 de animale mâine.

Pets&Cats: Cum vezi situația din Piatra Neamț și din județul Neamț?

Claudia Filip: Avem peste 60.000 de locuitori și foarte mulți câini pe stradă și prin curți care nu sunt sterilizați. Nu există prevenție, nu există educație. Am fost la Consiliul Județean, ei vor să construiască un adăpost mare cu vreo 3 milioane de euro. Le-am spus: „Cu banii ăștia puteți steriliza toți câinii din județ și rezolvăm problema.” Dar nu cred că m-a ascultat în mod real cineva.

Pets&Cats: Dar primăriile mai mici?

Claudia Filip: „Nu avem bani” – e replica clasică. Dar pentru eutanasieri au. Pentru sterilizări nu. Într-un adăpost, rata de supraviețuire la pui e de 5%. Săptămâna trecută am văzut în adăpost vreo 100 de pui. E risc mare de parvoviroză. Mor pe capete. Eu am tot timpul vaccinuri acasă. Dar ca să revin, pentru capturare și eutanasiere au să dea 1000 de lei pe câine, dar pentru sterilizare nu găsesc 160 de lei. Mai simplu, cu banii dați pe un câine capturat eu sterilizez minim 6 câini. Cu banii dați pe 10 câini capturați eu sterilizez 65. Cu banii dați pe 100 de câini capturați eu sterilizez 650. Sper să înțeleagă.

Pets&Cats: Ce le-ai spune celor care citesc acest interviu?

Claudia Filip: Dacă nu poți adopta, ajută. Dacă nu poți ajuta, distribuie. Dacă nu poți face nimic altceva… vino o dată pe lună într-un adăpost. Un gest mic pentru tine e o zi întreagă de bucurie pentru un câine.

Pentru donații

ASOCIAȚIA CLAUDIA ÎNCĂ O ȘANSĂ

CIF: 43670519

DONEAZĂ PRIN TRANSFER BANCAR:

RON RO32BREL0002002958210100

EUR RO48BREL0002002958210200

USD RO64BREL0002002958210300

COD SWIFT: BRELROBU

PayPal: claudiadascalita@yahoo.com

DONEAZĂ PRIN REVOLUT: revolut.me/claudinfj4

SMS la 8845 cu textul VIZIUNE

Citește și:

Ghid pentru stăpânii de animale: Ce este regula 3:3:3 și cum te ajută când îți iei o pisică

Care este dieta potrivită pentru animalele cu boli hepatice: Restricții și alimente care susțin ficatul, potrivit medicului veterinar Beatrice Ilea