Exclusiv | Președintele canin al lumii: Terrier sau maidanez, cine merită votul? / Răzvan Gavrilă ne spune ce câine ar câștiga alegerile (VIDEO)

Claudiu Surmei 17 august
Câine așezat pe tron Sursa foto: Imagine generată cu deepAI

Te-ai întrebat vreodată ce câine ar fi cel mai potrivit să conducă lumea? Ei bine, instructorul canin Răzvan Gavrilă a răspuns exact acestei întrebări în cadrul podcastului EduPet de la Pets&Cats, într-un interviu realizat de Ioana Cosma.

Terrier sau maidanez: cine merită votul?

Răzvan a mărturisit cu un zâmbet: „Fiecare om consideră că are câinele perfect și asta e minunat, dar eu l-aș alege pe al meu. M-a învățat foarte multe lucruri și am primit lecții valoroase fără de care nu cred că aș fi fost cine sunt astăzi.”

În ceea ce privește rasa ideală pentru un „președinte canin al lumii”, Răzvan crede că terrierii și chiar maidanezii ar fi opțiuni excelente, datorită inteligenței și capacității lor de a se adapta.

Dar ce diferență există între un câine de rasă și unul maidanez? Răzvan explică că fiecare câine are propria personalitate și aptitudini, indiferent dacă este bichon, labrador sau metis.

Urmărește interviul complet mai jos, de la minutul 24:39.

  • Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

