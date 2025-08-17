Exclusiv | Președintele canin al lumii: Terrier sau maidanez, cine merită votul? / Răzvan Gavrilă ne spune ce câine ar câștiga alegerile (VIDEO)

Te-ai întrebat vreodată ce câine ar fi cel mai potrivit să conducă lumea? Ei bine, instructorul canin Răzvan Gavrilă a răspuns exact acestei întrebări în cadrul podcastului EduPet de la Pets&Cats, într-un interviu realizat de Ioana Cosma.

Terrier sau maidanez: cine merită votul?

Răzvan a mărturisit cu un zâmbet: „Fiecare om consideră că are câinele perfect și asta e minunat, dar eu l-aș alege pe al meu. M-a învățat foarte multe lucruri și am primit lecții valoroase fără de care nu cred că aș fi fost cine sunt astăzi.”

În ceea ce privește rasa ideală pentru un „președinte canin al lumii”, Răzvan crede că terrierii și chiar maidanezii ar fi opțiuni excelente, datorită inteligenței și capacității lor de a se adapta.

Dar ce diferență există între un câine de rasă și unul maidanez? Răzvan explică că fiecare câine are propria personalitate și aptitudini, indiferent dacă este bichon, labrador sau metis.

Urmărește interviul complet mai jos, de la minutul 24:39.

