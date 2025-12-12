La fel ca orice alte rozătoare, hamsterii adoră să roadă tot felul de obiecte care le vin în cale. Grilajul dur al cuștii nu este o excepție, dar poate fi periculos, precizează The Spruce Pets.

Sunt mai multe motive care fac ca hamsterul să recurgă la un asemenea gest, precum plictiseala, stresul sau, pur și simplu, instinctul natural.

Ce poți face să oprești acest comportament? În acest articol, îți vom oferi câteva soluții simple și eficiente.

De ce hamsterii mușcă din grilajul cuștii?

Așa cum am menționat mai sus, principalele motive țin de plictiseală, stres și instinct. Mai întâi, vom discuta despre instinct. Spre deosebire de oameni și alte mamifere, hamsterii au dinți care cresc în permanență. Din cauza acestui lucru, au nevoie să roadă obiecte pentru a-i toci. Câteodată, hrana pe care o primesc nu este suficientă, astfel că se orientează către alte lucruri, cum ar fi cușca.

Hamsterul are nevoie de stimuli mentali, altfel, se instalează plictiseala. Nu poate sta toată ziua într-o cușcă, fără să aibă vreo activitate. Dacă nu are jucării, atunci își va ocupa timpul cu comportamente nocive.

Stresul este un alt factor care trebuie luat în considerare. Hamsterii rod obiecte și pentru ameliorarea tensiunii cauzate de o varietate de factori de mediu. Prezența pisicilor, copiilor sau dimensiunea prea mică a cuștii pot sta la originea stresului.

De ce este încercarea de roadere a cuștii o problemă?

Grilajul din fier este mult prea dur pentru dinții hamsterului, deci pot suferi rupturi, dureri și chiar infecții. Toxicitatea vopselei și a metalului reprezintă o altă problemă, iar din acest motiv, îți recomandăm să achiziționezi o cușcă cât mai sigură.

Pe deasupra, acest comportament poate indica stres sau plictiseală. Nu trebuie să permiți ca hamsterul să sufere și de aceea, asigură-i un mediu cât mai prietenos și plin de stimuli.

Dacă reușește să rupă grilajul, se poate răni grav sau poate scăpa din cușcă. Un hamster în afara cuștii este foarte vulnerabil și se poate ascunde în orice colț al casei.

Cum faci ca hamsterul să nu mai roadă cușca?

Asigură-te că hamsterul are numeroase jucării și obiecte pe care poate să le roadă în siguranță. Poți achiziționa jucării din lemn, un material suficient de moale ca să fie sigur.

De asemenea, roata pe care să alerge nu trebuie să lipsească, dar îți recomandăm să incluzi și scări și platforme pe care hamsterul să le exploreze. Micul rozător are nevoie de stimulare mentală și activitate fizică.

Hamsterul are nevoie și de un mediu liniștit, fără zgomot puternic și fără alte surse de stres, precum copiii și alte animale, mai ales pisicile.

Vezi și alte detalii despre acest subiect în videoul de mai jos: