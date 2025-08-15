Hidroterapia pentru câini: de ce tot mai mulți veterinari o recomandă. Cum poate fi apa cel mai bun medicament pentru câinele tău

În ultimii ani, hidroterapia a devenit una dintre cele mai căutate metode de reabilitare fizică pentru câini. Este o terapie cu beneficii demonstrate, utilizată atât în recuperarea postoperatorie, cât și în gestionarea unor afecțiuni cronice, precum artrita sau problemele de mobilitate pe termen lung.

Medicul veterinar Emma Chandley, cu peste 14 ani de experiență, susține că a observat schimbări spectaculoase la pacienții canini care au urmat acest tip de terapie. Pentru mulți dintre ei, hidroterapia a însemnat diferența dintre o viață limitată de durere și o existență activă.

Cum funcționează hidroterapia pentru câini

Hidroterapia presupune utilizarea apei, în special a piscinei încălzite sau a benzii de alergare subacvatice, pentru a facilita mișcarea și întărirea musculaturii, fără stres asupra articulațiilor. Principiul de bază se sprijină pe flotabilitatea apei, care reduce greutatea suportată de corp, permițându-i câinelui să execute mișcări ample, cu un disconfort minim.

Apa caldă nu doar că ajută la relaxarea musculaturii, dar stimulează circulația și reduce rigiditatea articulară. În plus, rezistența naturală pe care apa o opune mișcării antrenează musculatura într-un mod blând, dar eficient.

Deși este des asociată cu recuperarea medicală, hidroterapia este folosită și ca formă de întreținere fizică pentru câinii activi, sportivi sau pentru bătrâni care au nevoie de exerciții cu impact redus, scrie Petsradar.

Cui i se adresează hidroterapia canină

Această metodă poate fi adaptată la o gamă largă de nevoi:

Recuperare postoperatorie – după intervenții chirurgicale ortopedice, cum ar fi operații de șold.

Afecțiuni cronice – artrită, displazie de șold sau cot, probleme degenerative ale coloanei vertebrale.

Probleme cu greutate – în special pentru câinii supraponderali, unde exercițiile pe uscat sunt dificil de realizat.

Îmbunătățirea formei fizice – pentru câinii sportivi care au nevoie de antrenamente sigure și eficiente.

Un program tipic poate începe cu una-două ședințe pe săptămână, ajustându-se pe măsură ce animalul își îmbunătățește forța și mobilitatea.

Beneficiile pe termen scurt și lung ale hidroterapiei

Hidroterapia aduce îmbunătățiri vizibile încă din primele ședințe, iar beneficiile sale se extind dincolo de partea fizică:

Ameliorarea durerilor și inflamațiilor articulare.

Creșterea flexibilității și amplitudinii mișcărilor.

Dezvoltarea masei musculare și a forței.

Recuperare accelerată după accidentări.

Îmbunătățirea sănătății cardiovasculare.

Sprijin în controlul greutății corporale.

Creșterea încrederii și reducerea anxietății la câinii temători.

Mulți proprietari observă și o schimbare de atitudine: câinii devin mai activi, mai jucăuși și mai dornici să participe la activități.

Posibile efecte secundare și măsuri de precauție

Deși este considerată sigură, hidroterapia trebuie efectuată sub supravegherea unui specialist. Printre reacțiile ce pot apărea se numără:

Dureri musculare ușoare după primele sesiuni, din cauza solicitării neobișnuite a mușchilor.

Oboseală accentuată, în special la câinii în vârstă sau sedentari.

Probleme ale pielii sau infecții ale urechilor, dacă nu se respectă igiena după ședințe.

Anxietate inițială față de apă, care de obicei se diminuează în timp.

O evaluare veterinară prealabilă este obligatorie pentru a exclude contraindicațiile și pentru a adapta terapia la nevoile specifice ale câinelui.

Hidroterapia și artrita, un ajutor real pentru câinii seniori

Artrita este o problemă comună la câinii în vârstă și, din păcate, reduce semnificativ calitatea vieții acestora. Hidroterapia oferă o alternativă blândă la exercițiile pe uscat, eliminând presiunea directă asupra articulațiilor inflamate.

Flotabilitatea apei reduce sarcina mecanică, iar temperatura plăcută ajută la calmarea durerii și la îmbunătățirea circulației. În combinație cu tratamente medicamentoase, suplimente și modificări ale stilului de viață, hidroterapia poate încetini evoluția bolii și menține mobilitatea pentru mai mult timp.