Imagini virale în Timișoara: Un câine de rasă se urcă singur în autobuz, ocupă politicos un scaun și coboară în stația potrivită, spre mirarea tuturor pasagerilor: „Așa ceva nu am mai văzut până acum” (VIDEO)

În Timișoara, animalele de companie au acces în tramvaie, troleibuze ori autobuze, cu respectarea condițiilor prevăzute de reglementările locale. Astfel, câinii de talie medie şi mare au acces în mijloacele de transport în comun ţinuţi în lesă, prinsă de zgardă sau ham şi cu botniţă, în timp ce patrupedele de talie mică trebuie să fie ţinute în lesă, prinsă de zgardă sau ham ori în braţe sau în cuşcă/geantă de transport. Felinele sau alte animale mici au acces în mijloacele de transport în comun ţinute în cuşcă sau în geantă de transport.

Câinele care se plimbă cu autobuzul în Timișoara

Mai nou, în orașul de de Bega, un câine de rasă, ce pare Shiba Inu, a devenit viral după ce lumea a început să-l filmeze cum se urcă singur în autobuz și se dă jos aproape de casă. Mai mult, în timpul călătoriei, animalul stă cuminte pe scaunul lui, iar toți pasagerii se minunează de inteligența lui.

„Ați mai văzut așa ceva? El este câinele care se urcă singur în autobuz și se dă jos aproape de casă. Stă cuminte pe scaun pe tot parcursul călătoriei, iar toți călătorii îl privesc cu admirație. Atât de independent și adorabil!Eu așa ceva nu am mai văzut până acum”, potrivit unui grup de Facebook.

„Venind spre casă cu autobuzul, am văzut un câine care stătea cuminte pe scaun; călătorii mi-au spus că este singur în autobuz, s-a urcat singur și se dă jos în stația din vecinătatea casei sale.”, a scris altcineva în mediul online.

Reguli pentru stăpânii de animale

Potrivit Primăriei Timișoara, o persoană poate fi însoţită de maximum un animal de companie de talie medie sau mare, iar în cazul patrupedelor de talie mică, în funcţie de capacitatea permisă de cuşcă/geantă de transport şi cu respectarea cerinţelor etologice în funcţie de specie/rasă.

Animalul trebuie să fie îngrijit, socializat, iar stăpânul să aibă asupra sa carnetul de sănătate al acestuia, care să ateste efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare, deparazitări şi vaccinări la zi, avizat de către medicul veterinar curant, precum şi identificarea şi înregistrarea în sistemul naţional RECS pentru câini.

Autoritățile recomandă timișorenilor care doresc să călătorească însoţiți de animalul de companie să aleagă cea mai liberă zonă a mijlocului de transport în comun şi să evite orele de vârf și mijloacele de transport aglomerate, astfel încât spaţiul să permită o distanţare de minim un metru faţă de celelalte persoane.

