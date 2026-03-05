Autoritățile au efectuat joi percheziții în patru județe – Prahova, Giurgiu, Constanța și Ilfov – vizând primării și adăposturi private. Ancheta se referă la eutanasierea ilegală a câinilor fără stăpân, dar și la suspiciuni de înșelăciune, abuz în serviciu și fals în înscrisuri legate de contractele pentru capturarea și uciderea animalelor.

Reacția Asociației Sache Vet

ONG-ul a transmis un mesaj ferm pe Facebook, subliniind că lupta pentru drepturile animalelor continuă:

„V-am promis că nu ne oprim.

Că vom clătina sistemul până când vor începe să se audă trosnăturile.

Astăzi au început să se audă.

Percheziții în mai multe județe, inclusiv la primării, într-un dosar privind uciderea ilegală a câinilor fără stăpân și fraude legate de contractele pentru capturarea lor.

Ani de zile s-a construit un sistem al tăcerii.

Un sistem în care cruzimea era plătită din bani publici.

Dar sistemele construite pe nedreptate au un defect: într-o zi crapă.

Noi vom continua să îl clătinăm.

Până când nu va mai rămâne nimic din el.

Pentru miile de câini care nu au avut voce.

Pentru ca asta să nu se mai întâmple niciodată.

Și lupta abia începe.”

Save our Paws: „Este o industrie a morții”

Asociația Save our Paws atrage atenția asupra dimensiunii sistemice a problemei și asupra complicităților implicate:

„V-am promis.

Și a venit timpul.

După ani în care ni s-a spus că exagerăm, că „nu înțelegem sistemul”, că „așa funcționează gestionarea câinilor fără stăpân”, realitatea începe, în sfârșit, să iasă la lumină.

Astăzi au avut loc 20 de percheziții în patru județe – Prahova, Giurgiu, Constanța și Ilfov – inclusiv la sedii de primării, într-un dosar privind eutanasierea ilegală a câinilor fără stăpân, înșelăciune, abuz în serviciu și fals în înscrisuri.

Anchetatorii investighează contracte dintre primării și adăposturi private, în baza cărora câini capturați ar fi fost ucişi fără drept, cu încălcarea legii care reglementează gestionarea câinilor fără stăpân.

Ani întregi am spus același lucru: nu este doar cruzime.

Este o industrie.

O industrie a morții.

Plătită din bani publici.

Astăzi începe să se vadă și partea cealaltă a sistemului: frauda, falsurile, contractele și complicitățile.

Pentru cei 15.000 de câini de la Suraia.

Pentru toate animalele dispărute fără urmă.

Pentru fiecare viață luată în tăcere.

Nu este răzbunare.

Este dreptate.

Mulțumim tuturor celor care nu au tăcut: oamenilor care au documentat, voluntarilor care au mers în teren, jurnaliștilor care au avut curajul să publice, și tuturor celor care au refuzat să accepte că moartea este „soluția”.

Lupta nu s-a terminat.

De fapt, abia începe.

Pentru că atunci când adevărul iese la suprafață, nu mai poate fi împins înapoi în întuneric.”

Ce urmează în anchetă

Acțiunile autorităților ar putea să ducă la sancționarea celor responsabili și la reformarea modului în care sunt gestionate câinii fără stăpân în România. ONG-urile subliniază că sistemul construit pe cruzime și complicități administrative are un defect: în cele din urmă, adevărul iese la lumină.