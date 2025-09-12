Îngrijirea dentară la câini și pisici: De ce este importantă igiena orală a animalului tău și ce produse noi există pe piață

Îngrijirea dentară a animalelor de companie a trecut printr-o adevărată transformare. Dacă în trecut se rezuma mai ales la oase pentru câini sau recompense dure, acum piața oferă soluții mult mai variate și inovatoare – atât pentru câini, cât și pentru pisici.

Conform Grand View Research, piața globală a recompenselor dentare pentru animale a ajuns la 409,3 milioane USD în 2024, în creștere de la aproximativ 250 milioane USD în 2018. Până în 2030, valoarea estimată este de 493,6 milioane USD.

Această creștere rapidă se datorează în primul rând creșterii nivelului de conștientizare a stăpânilor asupra importanței igienei orale pentru sănătatea generală a animalelor, notează Pet Food Industry.

De ce contează sănătatea dentară la câini și pisici

Previne apariția tartrului și plăcii bacteriene;

Reduce riscul de halitoză (respirație urât mirositoare);

Scade probabilitatea de a dezvolta parodontoză sau infecții dureroase;

Contribuie la o viață mai lungă și mai sănătoasă pentru animalul tău.

Potrivit Centrului de Sănătate Canină Riney (Universitatea Cornell), 80–90% dintre câinii peste 3 ani prezintă semne de boală parodontală, mai ales rasele mici.

Problema? Mulți stăpâni recunosc importanța igienei orale, dar nu reușesc să perieze dinții regulat sau nu găsesc produse pe care animalele lor să le accepte ușor.

Inovațiile în îngrijirea dentară pentru animale

Industria a răspuns acestor provocări, aducând pe piață produse mai eficiente, practice și atractive pentru animale.

Pulberi dentare – alternativa simplă la periaj

Pulberile dentare sunt una dintre cele mai noi soluții, deoarece pot fi adăugate direct în hrană. Astfel, stăpânii scapă de stresul periajului, iar animalele beneficiază de ingrediente active care combat bacteriile și placa.

Exemple recente:

Woof – Doggy Dental Mix (2025): un amestec care se combină cu apă și transformă îngrijirea dentară într-o parte distractivă a jocului zilnic.

Other Half – Doggie Dental Powder : primul produs cu un postbiotic oral brevetat pentru câini, validat prin studii clinice. Acționează asupra microbiomului oral, reducând cauza reală a tartrului și respirației urât mirositoare.

Fera Pets – Dental Support Powder : include enzime și postbiotice precum Bactase Pet și Lactiplantibacillus plantarum , demonstrat științific că reduc bacteriile dăunătoare din cavitatea bucală.

Produse speciale pentru pisici

Deși piața a fost mult timp dominată de produse pentru câini, pisicile primesc acum soluții adaptate. În 2025, Pet Honesty a lansat pulberea Fresh Breath Dental Powder pentru pisici, după succesul versiunii pentru câini.

Piața produselor dentare pentru animale – în plină expansiune

Conform unui raport Grand View Research, piața americană a produselor și serviciilor dentare pentru animale va crește de la 2,59 miliarde USD în 2024 la 4,53 miliarde USD în 2033, cu o rată anuală de creștere de 6,55%.

Factorii principali ai acestei creșteri:

Creșterea cazurilor de boli dentare la animale;

Conștientizarea stăpânilor asupra importanței prevenției;

Servicii veterinare mai accesibile și specializate;

Lansarea constantă de produse inovatoare;

Creșterea numărului de animale de companie la nivel global.

Viitorul igienei orale pentru câini și pisici

Tendințele arată clar: viitorul aparține produselor bazate pe știință, care acționează asupra microbiomului oral și nu doar la suprafață.

Ce urmează în îngrijirea dentară pentru animale:

Soluții holistice , care leagă sănătatea orală de sistemul imunitar și digestiv;

Produse ușor de administrat , integrate în rutina zilnică fără stres;

Inovații cu ingrediente validate clinic , sigure și eficiente.

Concluzie: Igiena orală a animalului tău nu este un moft, ci o parte esențială a sănătății sale generale. Dacă periajul este greu de realizat, noile pulberi dentare și suplimente inovatoare sunt o alternativă excelentă pentru câini și pisici.

