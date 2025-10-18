INTERVIU | Românii investesc tot mai mult în hrană premium pentru animale. Creștere de peste 50% în 2025. Află povestea tânărului antreprenor care a transformat pasiunea într-un business de milioane de euro (FOTO)

În spatele cifrelor și al brandurilor de hrană premium distribuite în toată țara se află un om care iubește sincer animalele și își trăiește viața alături de ele. Terheș Daniel, fondatorul Zoopers și Marketing Director al Master Products, nu este doar un antreprenor, ci mai ales un iubitor de animale convins. Acasă îl așteaptă mai multe pisici, unele tinere și curioase, altele mai în vârstă și răsfățate, dar și câțiva câini care îi sunt mereu aproape.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Compania românească de hrană pentru animale estimează o creștere de peste 50% în 2025

De la grija zilnică pentru propriile animăluțe a pornit și ideea din care a crescut Zoopers, un brand construit din pasiune și respect pentru toate ființele cu blană. „Totul a pornit din dorința de a le oferi animalelor noastre hrană sigură, echilibrată și de calitate. Așa am realizat că există o nevoie reală pe piață”, spune Terheș Daniel.

Astăzi, compania sa distribuie în România mărci premium de hrană pentru animale din Portugalia, SUA, Anglia, Germania și Polonia, printre care Science Selective, GranataPet și Small Pet Select. Iar rezultatele confirmă succesul: dacă în 2024 Zoopers a înregistrat vânzări de aproximativ 300.000 de euro, estimările pentru 2025 arată o creștere spectaculoasă de peste 50%, până la 650.000 de euro.

Interviu exclusiv cu Terheș Daniel, fondator și Marketing Director Master Products

„Totul a pornit din iubirea autentică pentru animăluțele noastre”

Reporter: Cum ați transformat pasiunea pentru animale într-un brand precum Zoopers?

Terheș Daniel: Totul a pornit din dragostea autentică pentru animale. Am vrut să le oferim mai mult decât produse, o experiență bazată pe grijă, confort și bucurie. Așa s-a născut Zoopers, din dorința de a transforma pasiunea noastră într-un brand care înțelege cu adevărat nevoile animalelor de companie și ale oamenilor care le iubesc

„Primul magazin din Baia Mare a fost dovada că visul prinde contur”

Reporter: Care a fost momentul în care ați simțit că visul devine realitate?

Terheș Daniel: Când am deschis primul magazin Zoopers în Baia Mare. A fost mai mult decât o inaugurare, a fost dovada că pasiunea noastră pentru animale poate prinde formă concretă. Am creat un concept modern și standardizat, care transmite o atmosferă caldă, prietenoasă, dar și un puternic sentiment de responsabilitate față de animale și oamenii care le iubesc. Din acel moment, am știut că Zoopers nu este doar un proiect frumos, ci un drum pe care vrem să mergem cu dedicare și consecvență.

Reporter: Ce v-a motivat cel mai mult să porniți acest proiect?

Terheș Daniel: Ne-a motivat dorința de a aduce un suflu nou pe piața produselor pentru animale.

„Hrană premium înseamnă grijă reală, nu lux”

Reporter: Ce înseamnă pentru dumneavoastră hrană premium și de ce este importantă?

Terheș Daniel: Când vorbim despre hrană premium, ne referim la produse realizate din ingrediente atent selecționate, cu valori nutriționale echilibrate, fără adaosuri inutile sau subproduse de calitate inferioară. Este o hrană concepută pentru a susține sănătatea, energia și starea de bine a animalului pe termen lung.

Trebuie să fim realiști, acest sector are încă nevoie de educație și conștientizare. Stăpânii trebuie să înțeleagă că stilul de viață și dieta au un impact direct asupra fericirii și sănătății animalului. O hrană de calitate nu este un moft, ci o investiție în bunăstarea lui: înseamnă o blană mai sănătoasă, o imunitate mai bună, mai multă vitalitate și, implicit, mai puține vizite la medicul veterinar.

„Lucrăm doar cu branduri care împărtășesc valorile noastre”

Reporter: Cum selectați produsele care ajung în portofoliul Zoopers?

Terheș Daniel: Selectăm cu grijă produsele din portofoliul Zoopers, colaborând doar cu branduri care împărtășesc valorile noastre, calitate, siguranță și respect pentru animale. Suntem distribuitori exclusivi în România pentru mărci premium din Portugalia, SUA, Anglia, Germania și Polonia, precum Science Selective, GranataPet, Small Pet Select și altele. Ne dorim ca fiecare produs Zoopers să însemne încredere, nutriție echilibrată și grijă reală pentru animale.”

„Piața hranei premium crește rapid – noi ne dublăm cifra de afaceri în 2025”

Reporter: Cum a evoluat compania în cifre?

Terheș Daniel: Segmentul nostru de retail, magazinul online Zoopers și conceptul de magazine fizice, a crescut semnificativ. În 2024 am avut o cifră de afaceri de 300.000 de euro, iar pentru 2025 estimăm 650.000 de euro. Este rezultatul poziționării noastre exclusive pe segmentul premium.

„Informația și educația sunt cheia unei alegeri corecte”

Reporter: Ce ar trebui să știe stăpânii de animale când aleg hrana potrivită?

Terheș Daniel: Stăpânii ar trebui să se uite mereu la calitatea ingredientelor, nevoile reale ale animalului (vârstă, rasă, nivel de activitate) și la funcționalitatea accesoriilor, nu doar la preț. Alegerea corectă înseamnă sănătate, confort și o viață mai fericită pentru companionul lor.

„Diferența între marketing și calitate se vede în compoziție”

Reporter: Cum reușiți să faceți diferența între marketing și calitatea reală a unui produs, pentru a o transmite clienților?

Terheș Daniel: Facem diferența între marketing și calitatea reală a unui produs analizând atent ingredientele și valoarea nutrițională, nu doar reclama sau popularitatea brandului. De exemplu, hrana umedă pentru pisici GranataPet Symphonie conține peste 90% carne de calitate, mușchi și inimă, și ingrediente atent selectate precum rodia și uleiul de somon, care aduc beneficii suplimentare sănătății și bunăstării animalului. Astfel, putem transmite clienților informații reale și încredere că produsele recomandate chiar fac diferența.

Reporter: Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac iubitorii de animale când aleg hrana?

Terheș Daniel: Cea mai frecventă greșeală este alegerea hranei doar în funcție de preț. Mulți stăpâni sunt atrași de produsele ieftine și foarte vizibile în supermarketuri, fără să realizeze că, de multe ori, popularitatea nu înseamnă calitate. Hrana de slabă calitate poate fi plină de adaosuri și ingrediente fără valoare nutritivă, ceea ce, pe termen lung, afectează sănătatea animalului. Exact ca în cazul produselor pentru oameni, marile branduri urmăresc adesea profitul, nu neapărat binele consumatorului. De aceea, e important ca stăpânii să se informeze, să citească etichetele și să aleagă produse echilibrate și transparente în privința ingredientelor.

Reporter: Ce se poate întâmpla dacă un animal nu primește hrană potrivită nevoilor lui?

Terheș Daniel: Dacă un animal nu primește hrană potrivită nevoilor lui, pot apărea pierdere în greutate, lipsă de energie, probleme digestive, afectarea sistemului imunitar, sănătății pielii și a blănii, dezvoltare musculară slabă și, pe termen lung, boli cronice. Din aceste motive, este esențial să urmăm recomandările medicilor veterinari nutriționiști, care pot stabili dieta corectă pentru fiecare animal în parte.

Reporter: Cum se îmbină pasiunea pentru animale cu responsabilitatea de a le oferi produse sigure și sănătoase?

Terheș Daniel: Pasiunea pentru animale se îmbină cu responsabilitatea prin oferirea de produse și servicii de calitate, care le susțin sănătatea, confortul și bunăstarea.

Reporter: Cum s-a schimbat modul în care românii își îngrijesc animalele de companie în ultimii ani?

Terheș Daniel: În ultimii ani, românii tratează tot mai mult animalele de companie ca membri ai familiei, investind în hrană premium, îngrijire veterinară preventivă și accesorii de calitate, ceea ce reflectă o preocupare crescută pentru sănătatea și bunăstarea lor.

Reporter: Ce înseamnă pentru dumneavoastră să construiți un brand românesc dedicat animalelor?

Terheș Daniel: Pentru noi, a construi un brand românesc dedicat animalelor înseamnă să oferim produse și servicii de calitate, adaptate nevoilor reale ale animalelor, și să educăm stăpânii în alegerile lor. Prin proiecte precum Zoopers și Verdelafân – cel mai mare site pentru rozătoare din România, cu clienți informați și selectivi – ne dorim să creăm încredere, să promovăm bunăstarea animalelor și să consolidăm standarde înalte pe piața din românia.

Reporter: Cum v-a schimbat antreprenoriatul ca om și ca iubitor de animale?

Terheș Daniel: Antreprenoriatul m-a învățat să fiu mai responsabil, organizat și empatic. Ca iubitor de animale, m-a făcut să înțeleg și mai profund nevoile lor reale și să pun pasiunea mea în produse și servicii care le îmbunătățesc viața zi de zi. Însă, la fel ca în multe alte sectoare, un antreprenor nu reușește nimic fără o echipă capabilă, profesionistă și devotată, care împărtășește aceleași valori și obiective, și care face posibilă implementarea viziunii în mod concret și sustenabil.

Reporter: Care este cea mai mare satisfacție atunci când vă gândiți la Zoopers?

Terheș Daniel: Cea mai mare satisfacție când mă gândesc la Zoopers este să văd că munca noastră aduce beneficii reale animalelor și stăpânilor lor. Faptul că putem oferi produse de calitate, informații corecte și să construim o comunitate de clienți educați și responsabili ne arată că pasiunea și efortul nostru contează cu adevărat

Reporter: Ce sfat ați oferi celor care vor să pornească un business în domeniul animalelor, dar se tem de dificultăți?

Terheș Daniel: Le-aș spune să își urmeze intuiția și să creadă în ideile lor, pentru că pot fi apreciate de consumatorii finali. În același timp, să fie răbdători și perseverenți, să învețe constant și să pună pasiune în tot ceea ce fac, pentru că succesul într-un business dedicat animalelor vine din grijă reală pentru animale și din construirea unei echipe de încredere.