Orașul care iubește pisicile: Cum au influențat felinele cultura și turismul din Istanbul (GALERIE FOTO)

Istanbul, Turcia: culoare, agitație și pisici. Istanbul este cunoscut drept orașul care iubește pisicile și orașul care este plin de povești și numeroase legende cu pisici. Istanbul găzduiește statui antice cu pisici, dar și feline care își găsesc casă în orice magazin și sunt iubite de fiecare trecător pe stradă, scrie Pegasus Blog.

Pisicile, parte din Istanbul de secole întregi: Aduse din Egipt în timpul Imperiului Otoman

Istanbul este denumit și orașul pisicilor datorită numărului mare de feline care populează străzile. Se spune că pisicile din acest oraș al Turciei își au originile în pisicile egiptene, aduse în aici în timpul Imperiului Otoman.

Treptat, felinele au devenit o parte esențială a culturii orașului Istanbul și au fost prețuite pentru abilitatea lor de a vâna șobolani. Azi, în zilele noastre, pisicile din Istanbul sunt iubite de localnici și de turiști, iar orașul este renumit pentru dragostea pe care le-o poartă.

Ce trebuie să știi despre populația pisicilor din Istanbul: Legi speciale adoptate de guvernul Turciei pentru protejarea felinelor

Străzile orașului Istanbul sunt pline de pisici, care mai de care mai iubitoare și mai fermecătoare, mai leneșe și mai alintate. Se estimează că în 2025, populația pisicilor din Istanbul ajunge la un număr de aproximativ 150.000 de feline, multe dintre acestea fiind pisici fără stăpân, dar iubite și îngrijite de toată lumea.

Dragostea turcilor pentru pisici este atât de mare încât guvernul a adoptat legi speciale pentru protejarea lor, iar numeroși localnici se ocupă voluntar să le ofere hrană și adăpost.

Cum se înțeleg oamenii din Istanbul cu pisicile

Pisicile au un loc special în inimile localnicilor și ale turiștilor și le poți găsi plimbându-se pe străzi și alei, tolănite pe mesele cafenelelor sau încălzindu-se la soare în parcuri.

Pisicile sunt considerate protectoarele orașului, ținând departe rozătoarele și dăunătorii. De asemenea, sunt considerate o sursă de bucurie pentru oameni. În schimb, locuitorii din Istanbul au grijă de ele cu hrană, apă și multă iubire.

Cum au contribuit pisicile la cultura și turismului orașului Istanbul

Pisicile sunt o parte semnificativă a culturii orașului Istanbul. Oriunde mergi, vei găsi pisici plimbându-se pe străzi, jucându-se sau interacționând cu oamenii. Felinele au fost o prezență constantă în cultura orașului timp de secole, iar în ultimii ani au devenit și o atracție turistică.

Turiști din întreaga lume vin să viziteze numeroasele locuri dedicate pisicilor: cafenele, adăposturi și chiar magazine și restaurante tematice. Aceste spații le oferă vizitatorilor șansa de a interacționa cu pisicile, de a le hrăni și chiar de a le adopta.

Pisicile au devenit și un simbol al patrimoniului cultural și istoric al Turciei. Le găsești adesea tolănite lângă monumente antice și clădiri istorice, devenind parte din peisajul urban și un element îndrăgit de turiști.

Viitorul pisicilor în Istanbul

Deși sunt iubite și respectate, există totuși îngrijorări cu privire la pisicile fără stăpân. Numărul acestora crește vertiginos, iar asta duce la probleme de sănătate, dar și de siguranță.

De asemenea, dezvoltarea rapidă a orașului duce la dispariția spațiilor verzi și a cartierelor istorice unde pisicile trăiesc, acestea fiind înlocuite de clădiri înalte și infrastructură modernă.

În ciuda acestor provocări, oamenii iubesc pisicile foarte mult și fac tot ce pot pentru a păstra orașul Istanbul un loc unde pisicile conduc, iubesc, torc și se alintă bucurând fiecare om de pe stradă, fiecare locuitor și fiecare turist.