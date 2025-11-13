Există din ce în ce mai multe dovezi care arată că animalele de companie, în special câinii, sunt foarte buni prieteni pentru copii. Acestea, cu siguranță, ajută un copil care încearcă să-și convingă părinții să adopte un animal. Totuși, o legătură între noul membru al familiei și copil nu se face întotdeauna instantaneu, notează thesprucepets.com.

Dar tu, ca adult, poți ajuta la crearea unei relații foarte bune, în care ambii vor avea de câștigat. Așadar, hai să-ți arătăm de ce anume trebuie să ții cont atunci când adopți un animal de companie!

Beneficiile de a avea un animal de companie pentru copil

Conform unui chestionar efectuat de C.S. Mott Children’s Hospital, două treimi dintre toate familiile au animal de companie. 63% dintre părinți spun că au adoptat un animal pentru copilul lor, iar 57% susțin că îi va ajuta în dezvoltarea responsabilității.

Un animal de companie poate aduce multe avantaje și calități pe care copilul le va avea și în viața de adult, cum ar fi:

Responsabilitate;

Stabilitate emoțională;

Sănătate mintală și fizică;

Un prieten de nădejde;

Respect;

Loialitate;

Iubire, empatie și compasiune.

Cum să le faci cunoștință

Atunci când vrei să prezinți animalul de companie copilului, trebuie să urmărești cu atenție interacțiunea. Aceștia nu trebuie lăsați singuri până când nu știi cu certitudine că ambii vor fi în siguranță. Unele animale pot mușca sau zgâria copilul, chiar și neintenționat, iar copiii se pot juca prea dur sau pot răni animalul.

Animalul de companie trebuie să vină la copil, deci primul va iniția contactul. Alternativ, ține animalul în brațe și apropie-te.

Copilul poate oferi și gustări. De asemenea, este o idee bună ca prima interacțiune să includă și un joc, deci poți aduce și jucării. De exemplu, dacă ai adoptat o pisică, atunci o undiță este foarte utilă, iar pisica, mai ales dacă este și pui, va fi foarte încântată de noua experiență.

Sfaturi pentru a-i învăța pe copii responsabilitatea cu animalul de companie

Recompensarea copilului pentru că a avut grijă de prietenul lui blănos este una dintre cele mai bune metode pentru încurajarea comportamentului responsabil. Aceste recompense pot fi bani, o excursie, desertul preferat sau ce știi că-i place copilului tău.

Unele dintre sarcinile pe care le poți oferi copilului includ hrănirea sau perierea animalului de companie. Totodată, poți implica și copilul în dresaj, dacă este cazul de așa ceva. Acesta va ajuta și la întărirea legăturii dintre cei doi.

Cum să dezvolți o relație bună între copil și animal de companie

Pentru a te asigura că animalul de companie se simte confortabil, trebuie să stabilești câteva reguli și să iei câteva măsuri de precauție:

Creează un refugiu pentru animal: acesta trebuie să aibă locuri în casă în care să poată sta și singur. Toate animalele au momente de liniște, iar un copil, cu energia lui, poate fi obositor pentru un animal, mai ales unul bătrân;

Stabilește reguli pentru interacțiuni: copilul trebuie să citească limbajul corpului animalului și să-și dea seama atunci când acesta se simte inconfortabil;

Este recomandabil să iei un pui: un pui de pisică sau câine are mult mai multă energie și o egalează pe cea a copilului. Totodată, aceștia vor crește împreună și vor crea o relație specială.

Crearea unei relații între animalul de companie și copil este mai simplă decât pare, dar trebuie să ai în vedere aspectele despre care ți-am povestit în acest articol. Un animal de companie aduce multe beneficii și îmbogățește viața copilului. Pe deasupra, îl și responsabilizează, așa cum poți vedea și dacă urmărești videoul de mai jos: