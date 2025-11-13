În România, în fiecare zi, 4, chiar 5 animale trăiesc cruzimi atât de grave încât ajung în anchete penale. Și tot în fiecare zi, 5 oameni sunt sancționați pentru fapte de cruzime față de animale. În același timp, doar un singur animal este scos din mediul care îi pune viața în pericol. Restul rămân acolo: în lanțuri, în curți, în subsoluri. Sunt datele crunte de la care a pornit inițiativa de modificare a Legii 205/2004 privind protecția animalelor. Și asta pentru că, în momentul de față, țara noastră nu are un mecanism care să protejeze animalele de abuzatorii lor, iar violența trebuie să fie de un anumit grad astfel încât judecătorul să emită un ordin de plasare.

Un sigur animal salvat, pe zi, în ultimii 4 ani

Ordinul de plasare presupune ca animalul abuzat să fie preluat de la abuzator după constatările oamenilor legii. Aceștia sunt cei care întocmesc un raport și solicită în instanță ca animalul să fie luat din locul în care s-a produs violența, dar datele oficiale arată că, în cele mai multe dintre cazuri, animalele rămân în locul abuzului chiar și după ce autoritățile confirmă fapta. Potrivit Poliției pentru Protecția Animalelor, între 2020 și 2024 au fost aplicate peste 9.000 de sancțiuni contravenționale pentru cruzime și deschise peste 8.300 de dosare penale. Cu toate acestea, în aceeași perioadă au fost emise doar 1.871 de ordine de plasare. Adică, în medie, un singur animal salvat pe zi.

Modificarea Legii 205/2004, după cazul Katya

În acest context, Asociația Sache a lansat campania națională „Legea care nu vede durerea nu apără viața”, pornind de la cazul cățelușei Katya – un Cocker Spaniel de doar 10 luni, bătut de 14 ori, dar încadrat legal ca „nerănit” pentru că nu avea urme vizibile. Cazul a scos la iveală o lacună gravă în legislația actuală și a devenit simbolul unei nevoi urgente de schimbare. Petiția, semnată până acum de peste 70.000 de persoane, cere modificarea Legii 205/2004 privind protecția animalelor, pentru recunoașterea traumei psihice ca formă de abuz și pentru introducerea unor măsuri eficiente de protecție în cazurile de cruzime.

”Lucrurile nu au cum să continue așa în ceea ce privește animalele și în ceea ce privește intervenția autorităților și a modului de a aplica legea. Toata lumea vrea ca legea să fie aplicată așa cum a fost scrisă ea și cățelul Katya să fi fost preluat din acel mediu pe loc”, a declarat, în exclusivitate pentru Pets &Cats, Laura Fincu, fondatoarea Asociației Sache.