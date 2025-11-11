Pe piață, există numeroase tipuri de lese, iar dacă ești un stăpân de câine fără experiență, sigur te întrebi care este mai bună pentru tine și pentru prietenul tău blănos, conform thesprucepets.com.

Lesele retractabile sunt populare pentru că sunt simplu de ajustat, dar reprezintă alegerea potrivită? Hai să afli detaliile!

Ce este o lesă retractabilă

Este un tip de lesă care îți permite să ajustezi distanța și astfel, dai voie cățelului să se îndepărteze de tine, atunci când este sigur și posibil.

„Pe măsură ce cățelul se apropie sau se îndepărtează de tine, o lesă retractabilă se adaptează în mod natural la acea distanță. Apoi, are un buton pe care îl poți folosi pentru a bloca dimensiunea, deci câinele va putea rămâne doar la o anumită distanță”, precizează Emily Muench, dresoare canină din Statele Unite.

Avantajele lesei retractabile

Sunt mai multe motive care te pot face să optezi pentru o astfel de lesă, cum ar fi:

Versatil: dimensiunea ajustabilă face ca unele lese să se extindă până la 2,5 metri, ceea ce permite cățelului să exploreze mediul înconjurător. Totuși, dacă este o zonă mai aglomerată, o poți scurta fără probleme;

Disponibilitate: sunt foarte ușor de procurat de la orice pet shop sau chiar supermarket mai mare. De asemenea, există și multe magazine online de unde poți achiziționa o lesă la prețuri foarte accesibile;

Confort: mânerul este ergonomic, deci este foarte ușor de ținut. Faptul că este retractabilă înseamnă și că patrupedul se va plimba în voie, fără să te tragă de mână la fiecare pas.

Dezavantajele lesei retractabile

Ca orice alt produs de pe piață, această lesă are și câteva dezavantaje. Hai să-ți arătăm mai jos despre ce este vorba:

Restricții de greutate: multe lese retractabile au restricții de greutate. Astfel, dacă ai un câine mai mare, este posibil ca o lesă de acest tip să nu fie modelul potrivit.

Nu au siguranță: deși se alungesc fără probleme, nu le poți scurta în mod automat pentru a-ți feri cățelul de probleme. Lesele retractabile pot deveni o problemă atunci când stăpânii nu sunt responsabili sau nu sunt atenți la câine.

Risc de accidente: multe lese retractabile sunt dintr-un material foarte subțire. De aceea, este important ca patrupedul să nu se încurce în ea, pentru că se poate răni.

Sfaturi pentru a folosi o lesă retractabilă în siguranță

Așa cum reiese și din informațiile de mai sus, lesele retractabile sunt foarte bune pentru câini mici. Dar trebuie să o folosești în mod responsabil și să alegi modelul cel mai bun. Nu toate lesele de acest tip sunt exact la fel și există mai multe categorii de greutate și dimensiune.

Totodată, unele lese sunt mai bune pentru câinii mai mari, iar înainte de a achiziționa o lesă, citește cu atenție toate specificațiile.

Este foarte important să atașezi o lesă retractabilă de un ham și nu de o zgardă. Lesa retractabilă va fi deseori întinsă la maxim, iar cu o zgardă, acea tensiune va ajunge pe gâtul câinelui.

În plus, o lesă retractabilă nu este tocmai cea mai bună soluție în zonele aglomerate, ci în zonele mai liniștite. În parcuri și în zona de pe lângă bloc, câinele se poate plimba în voie, iar priza pe mânerul lesei poate fi mai relaxat. În schimb, în locurile aglomerate, recomandăm o lesă cu lungime fixă și care îți permite să o pui în jurul încheieturii.

