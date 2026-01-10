Retailerii de produse pentru animale accelerează livrările prin parteneriate strategice cu platforme precum Uber Eats, DoorDash, Instacart și Deliveroo, oferind stăpânilor de animale mai multă comoditate și rapiditate, notează GlobalPETS.

Amazon Now: livrare în 30 de minute

Amazon Now livrează în doar 30 de minute în anumite zone din Seattle, Philadelphia și Pennsylvania .

Include hrană și gustări pentru animale, precum și produse de uz casnic.

Serviciul s-a extins și în India și Emiratele Arabe Unite , acoperind orașe mari precum Bengaluru, Delhi, Mumbai, Dubai Marina și Abu Dhabi .

Kiwoko și Tiendanimal pe Uber Eats

Retailerii spanioli oferă peste 5.000 de produse prin Uber Eats .

“Facilităm accesul imediat la produse esențiale pentru animalele de companie,” spune Marta López Saavedra , Uber Eats Spania.

Pet Valu și DoorDash în Canada

Produsele Pet Valu și brandurile partenere sunt disponibile prin Uber Eats și DoorDash .

Peste 800 de magazine și 10.000 de produse disponibile pentru livrare rapidă.

“Oferim stăpânilor de animale mai mult timp pentru lucrurile care contează,” spune Tanbir Grovers , Pet Valu.

Pet Supplies Plus și Instacart

Livrare în aceeași zi din peste 700 de magazine din America de Nord.

Parteneriatul include și brandul soră Wag N’ Wash , specializat în grooming și hrană naturală.

“Extindem flexibilitatea și beneficiile pentru clienți,” spune Chris Rowland , CEO.

Pets Corner și Deliveroo în UK

Livrare rapidă de hrană, gustări și produse premium în Brighton și Londra .

Căutările pentru produse de animale pe Deliveroo au crescut cu 48% între 2024 și 2025 .

“Oferim flexibilitate clienților, indiferent de situație,” spune David Pack , Pets Corner.

Amazon și Chronodrive în Franța

Produsele Chronodrive sunt acum disponibile prin Amazon în Bordeaux, Grenoble și Lille .

Planuri de extindere în toate cele peste 140 de locații Chronodrive din Franța.

Concluzie: Retailerii de produse pentru animale investesc masiv în livrări rapide și convenabile, adaptându-se cerințelor stăpânilor de animale care vor produse esențiale la un click distanță.