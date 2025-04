Noile date ale sondajelor arată că 94% dintre proprietarii de animale apreciază munca medicilor veterinari, însă doar 49% dintre profesioniștii veterinari simt că profesia lor este apreciată.

Sondajul confirmă diferențele de perspectivă: 65% dintre proprietarii de animale cred că medicii veterinari au un echilibru bun între muncă și viața personală, în timp ce 48% dintre medicii veterinari spun că proprietarii de animale subapreciază modul în care ei își păstrează echilibrul viață-muncă pentru a ajuta animalele.

De Ziua Mondială a Medicului Veterinar 2025, Boehringer Ingelheim și partenerii de campanie încurajează proprietarii de animale să își exprime aprecierea față de echipele veterinare.

Înainte de Ziua Mondială a Medicului Veterinar (26 aprilie 2025), Boehringer Ingelheim a dezvăluit rezultatele unui chestionar care arată percepțiile proprietarilor de animale cu privire la rolul esențial pe care îl joacă medicii veterinari în sănătatea animalelor și bunăstarea comunității. Sondajul din 2025 completează un sondaj din 2024, realizat de asemenea în parteneriat cu institutul de cercetare a pieței, Kynetec, care a vrut să vadă dacă medicii veterinari se simt apreciați și înțeleși de către proprietarii de animale. Acest lucru face parte din campania Going Beyond a companiei Boehringer Ingelheim, care încearcă să aducă în prim plan aspectele legate de munca medicilor veterinari, care prea des rămâne nevăzută și nerecunoscută, se arată într-un comunicat emis de Boehringer Ingelheim.

„În colaborare cu partenerii noștri din campania Going Beyond, suntem mândri să sărbătorim echipele de profesioniști veterinari, atrăgând atenția asupra rolului crucial al acestora în lume, în calitate de practicieni în sănătatea animalelor, avocați, cercetători, educatori, chirurgi, experți în sănătatea publică și alții”, a declarat Claire Fowler, Șeful Global Strategic Marketing, Boehringer Ingelheim Animal Health.

Studiul Going Beyond din 2025 privind proprietarii de animale a evidențiat mai multe constatări, care contrastează în mod semnificativ cu percepțiile împărtășite în studiul din 2024 privind medicii veterinari.



Percepții legate de apreciere

În sondajul din 2025, 94% dintre proprietarii de animale au declarat că apreciază profesia de medic veterinar, iar 91% au recunoscut că medicii veterinari sunt esențiali sau importanți pentru societatea noastră.1 Comparativ, doar 49% dintre medicii veterinari au declarat anul trecut că proprietarii de animale apreciază profesia de medic veterinar2. De asemenea, 93% dintre proprietarii de animale au declarat în acest an că apreciază nivelul de îngrijire oferit de echipele lor de veterinari1. În 2024, un procent mai mic de medici veterinari (75%) au declarat că proprietarii de animale apreciază nivelul de îngrijire pe care îl oferă.2

„Este îmbucurător să observăm aprecierea medicilor veterinari remarcată în studiul Going Beyond și trebuie să creștem în continuare gradul de conștientizare a rolului esențial pe care îl au medicii veterinari în protejarea sănătății animalelor și în impactul asupra societății prin siguranța alimentară și controlul bolilor infecțioase”, a declarat Arcangelo Gentile, președintele Asociației Mondiale pentru Buiatrie. „Prin parteneriatul în campania Going Beyond, sperăm să îmbunătățim percepția publicului asupra acestui domeniu și să încurajăm recunoașterea pe care o merită cu adevărat echipele de medici veterinari”.

Păreri despre echilibrul dintre viața profesională și cea privată și despre stres

Dintre proprietarii de animale intervievați, 65% au declarat că medicii veterinari au un bun echilibru între viața profesională și cea privată. În 2024, 48% dintre medici veterinari au afirmat că proprietarii de animale subapreciază faptul că medicii veterinari nu au un echilibru constant între viața profesională și cea privată, pentru a ajuta animalele. În plus, 66% dintre proprietarii de animale au simțit că medicii veterinari au nevoie de un nivel ridicat de rezistență pentru a gestiona stresul și epuizarea emoțională. Aceast procent a fost semnificativ mai mic decât atunci când s-a pus aceeași întrebare despre alte profesii esențiale, inclusiv despre medici umani, poliție, pompieri și profesori. În 2024, 49% dintre medicii veterinari au declarat că proprietarii de animale nu își dau seama de nivelul stres și epuizare emoțională prin care trec.



„Echipele veterinare sunt în prima linie a sănătății și bunăstării animalelor, însă nevoile fizice și emoționale intense ale acestei profesii sunt adesea nerecunoscute”, a declarat Dr. Jim Berry, Președintele Asociației Veterinare Mondiale a Animalelor Mici. „Pentru a proteja această profesie esențială, publicul trebuie să facă mai multe pentru a recunoaște angajamentul și orele lungi de lucru ale echipelor veterinare care se dedică pentru a asigura bunăstarea animalelor aflate în îngrijirea lor”.



Videoclipul „Ghici cine?” evidențiază neînțelegerile obișnuite

În sprijinul Zilei Mondiale a Medicului Veterinar, campania Going Beyond a lansat de asemenea un videoclip care îi provoacă pe proprietarii de animale să ghicească ce tip de profesionist se potrivește descrierii unei serii de responsabilități și caracteristici convingătoare ale postului. S-ar putea să ghicești deja dezvăluirea. Vezi videoclipul AICI!

„Oamenii își iubesc echipele veterinare și credem că dacă proprietarii de animale ar ști că echipa lor veterinară se luptă câteodată, le-ar păsa foarte mult”, a afirmat Fowler. „Sperăm că această campanie Going Beyond îi va ajuta pe medicii veterinari și echipele lor să se simtă mai apreciați pentru numeroasele lor contribuții și pentru rezistența lor. Proprietarii de animale pot face o mare diferență mulțumindu-le echipelor veterinare, fie că o fac personal, pe telefon, e-mail sau rețele sociale – toate aceste modalități de apreciere ajută echipele veterinare să se simtă motivate, angajate și capabile să prospere”.

Dincolo de campanie

Going Beyond este o campanie dezvoltată de Boehringer Ingelheim în colaborare cu Asociația Mondială a Animalelor Mici, Asociația Mondială pentru Buiatrie, și alte organizații de top. Lansat pentru prima dată pentru Ziua Mondială a Veterinarului 2024, proiectul Going Beyond își propune să prezinte dedicarea, reziliența și pasiunea nemărginită ale medicilor veterinari care îngrijesc animalele în circumstanțe de multe ori provocatoare. Scopul final este de a ajuta medicii veterinari să se simtă văzuți, apreciați și motivați să continue să facă ceea ce fac cel mai bine – îngrijirea animalelor noastre iubite.

Ca parte a campaniei Going Beyond, un sondaj realizat în februarie și martie 2025 de către institutul de cercetare de piață Kynetec a inclus 1.200 de proprietari de animale din: SUA (200), Marea Britanie (200), Brazilia (200), China (200), Franța (200) și Germania (200). Au fost incluși proprietari de animale care dețineau un câine (71 %), o pisică (60 %), un cal (2 %), animale de fermă (2 %) și/sau orice alt animal (20 %).



Kynetec este un furnizor global de date, analize și perspective în agricultură, sănătatea animalelor și nutriție. Încurajăm agroîntreprinderile și companiile de sănătate animală și nutriție să ia decizii bazate pe date, de la strategie la execuție, prin analize avansate și perspective profunde. Ceea ce ne diferențiază este accesul nostru direct la piețele pe care le deservim – fermieri, medici veterinari, proprietari de animale de companie și experți în agricultură – și înțelegerea noastră profundă a dinamicilor complexe care modelează aceste piețe. Desfășurăm în mod regulat proiecte de date și analiză pe toate piețele majore de sănătate/nutriție agricolă și animală, care acoperă peste 80 de țări, pentru a oferi informații care să permită clienților noștri să construiască strategii și mărci câștigătoare. Printre responsabilitățile lui Kynetec în această campanie s-au numărat co-proiectarea cercetării empirice, execuția sondajelor și analiza.



Boehringer Ingelheim – Sănătatea animalelor

Boehringer Ingelheim oferă inovații pentru prevenirea și tratarea bolilor la animale. Compania oferă o gamă largă de vaccinuri, produse de control al paraziților și medicamente pentru animale de companie, cai și animale de fermă medicilor veterinari, proprietarilor de animale, fermierilor și guvernelor. Ca lider în sănătatea animalelor, compania Boehringer Ingelheim apreciază că sănătatea oamenilor și a animalelor este profund conectată și se străduiește să facă o diferență pentru oameni, animale și societate. Aflați mai multe la www.boehringer-ingelheim.com/animal-health.

Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim este o companie biofarmaceutică activă atât în sănătatea oamenilor, cât și a animalelor. Fiind unul dintre investitorii de top din industrie în cercetare și dezvoltare, compania se concentrează pe dezvoltarea de terapii inovatoare care pot îmbunătăți și extinde viața în domenii cu nevoi medicale nesatisfăcute. Companie independentă de la fondarea sa în 1885, Boehringer Ingelheim are o perspectivă pe termen lung, încorporând sustenabilitatea de-a lungul întregului lanț valoric. Peste 54.500 de angajați deservesc peste 130 de piețe pentru a construi un viitor mai sănătos, mai durabil și echitabil. Aflați mai multe la www.boehringer-ingelheim.com