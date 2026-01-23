Livrator filmat în timp ce fură pisica unui client. Stăpânul este disperat: „E bolnavă, trebuie să își ia medicamentele” (VIDEO)

Un livrator de la Amazon a fost filmat în timp ce fură pisica bolnavă a unui client din Elland, West Yorkshire. Imaginile au ajuns pe mâna poliției, după ce proprietarul felinei a fost șocat să vadă cum curierul pur și simplu i-a luat pisica din fața ușii și a plecat.

Livrator filmat în timp ce fură pisica unui client

Carl Crowther, în vârstă de 53 de ani, a declarat că aștepta un colet luni, 19 ianuarie, însă a fost nevoit să plece la serviciu din cauza unor probleme de ultim moment. După circa o oră, curierul a ajuns să predea coletul.

După câteva zile, când bărbatul a observat că pisica lui, Nora, a dispărut, a decis să verifice imaginile de pe camerele de supraveghere din fața casei, în speranța că va obține un indiciu cu privire la absența felinei. Atunci când a văzut că livratorul de la Amazon i-a furat pisica, a fost de-a dreptul șocat.

„În această dimineață, după ce dispăruse de ieri la prânz, dintr-un anumit motiv m-am uitat la camere să văd dacă fusese prin preajmă în cursul după-amiezii. Nu primește niciun răspuns la ușă, deoarece nu era nimeni înăuntru, așa că a căutat un loc sigur unde să pună coletul. Apoi a văzut pisica. Am fost devastați când l-am văzut pe șofer zăbovind prin preajmă, așteptând să profite de ocazie. A fost un șoc când a ridicat-o și a băgat-o în mașina lui”, a povestit proprietarul Norei, potrivit theguardian.com.

🚨 Amazon delivery driver ‘brazenly steals pet cat from doorstep’ – leaving family ‘devastated’ pic.twitter.com/1etfYHvckh — G R I F T Y (@GriftReport) January 22, 2026

Felina bolnavă, înapoiată proprietarului disperat

Carl a cerut ajutorul poliției în acest caz, dar a contactat și Amazon pentru explicații. Compania i-a oferit un răspuns pe care bărbatul l-a catalogat ca fiind „dezgustător”.

„Le-am trimis e-mailuri, iar răspunsul lor a fost dezgustător, întrebând ce valoare monetară are pisica. Cum poți să pui un preț pe animalul de companie al cuiva?”, a mai spus bărbatul, supărat nu doar că pisica i-a fost furată, dar felina suferă și de o boală de inimă, astfel că tratamentul este indispensabil.

Oamenii legii din Yorkshire au confirmat că este o anchetă în desfășurare. Ulterior, autoritățile au transmis că pisica a fost returnată proprietarului său de drept. Cercetările continuă, urmând ca polițiștii să decidă pedeapsa acordată curierului. De asemenea, a fost demarată și o anchetă internă a Amazon ca urmare a comportamentului livratorului.

