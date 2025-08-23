Mandat de arestare preventivă pentru bărbatul prins în timp ce schingiuia o pisică, într-o ghenă de gunoi din Râșnov: Animalul a murit într-o clinică veterinară

Un bărbat din judeţul Braşov a fost arestat preventiv, vineri, după ce a fost văzut în timp ce schingiuia o pisică, într-o ghenă de gunoi. Animalul a fost dus de urgenţă la o clinică veterinară, însă nu a mai putut fi salvat, transmite News.ro

”În referatul cu propunere de luare a măsurii arestării preventive s-a reţinut că în data de 17.08.2025, în jurul orei 11:04, inculpatul, în vârstă de 28 de ani, recidivist, a intrat în incinta unei ghene de gunoi de pe raza loc. Râşnov unde a scos din ghiozdan o pisică, a aruncat-o jos şi a început să o lovească cu piciorul, fiind surprins de către doi martori care au preluat animalul rănit, acesta fiind transportat la o clinică veterinară, decesul producându-se la un moment ulterior”, informează, vineri, procurorii braşoveni.

Iniţial, pe numele bărbatului a fost deschis dosar penal pentru rănire cu intenţie a animalelor, însă după decesul animalului încadrarea juridică a fost modificată în ucidere cu intenţie a animalelor.