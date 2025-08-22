Câinii suferă mult vara. Semnele prin care te avertizează că se simt rău / Cum îți răcorești câinele pe caniculă

Căldura verii este o binecuvântare pentru oameni, însă pentru câini și alte animale de companie se poate transforma într-un adevărat pericol. Patrupedele sunt expuse la arsuri la nivelul lăbuțelor, deshidratare severă, insolație și chiar probleme respiratorii, uneori chiar și atunci când temperaturile nu sunt exagerat de ridicate pentru noi. Din fericire, medicii veterinari vin cu soluții și recomandări, unele dintre ele neașteptate, pentru siguranța prietenilor noștri blănoși pe timpul verii.

De ce câinii sunt vulnerabili la căldură

Oamenii transpiră și se răcoresc mai ușor, dar câinii se bazează aproape exclusiv pe gâfâit pentru a elimina excesul de căldură. Pisicile, deși mai prudente și mai rezistente la caniculă, nu sunt nici ele complet protejate. O simplă plimbare în parc sau o alergare pe asfalt poate duce la supraîncălzire și complicații grave.

Valurile de căldură devin mai intense și mai frecvente din cauza schimbărilor climatice, iar animalele de companie nu au timp să se aclimatizeze corect. Veterinarii spun că cele mai multe cazuri de insolație apar primăvara târziu și la începutul verii, când câinii nu sunt încă adaptați la temperaturile crescute și nici nu au condiția fizică necesară pentru a face față efortului în căldură, potrivit BBC.

Rasele și factorii de risc ce amplifică pericolul

Nu toți câinii reacționează la fel la căldură. Unele rase, precum Buldogii, Mopșii sau câinii cu bot scurt, sunt deosebit de vulnerabile. Structura lor anatomică le limitează capacitatea de a respira corect și elimina căldura prin gâfâit.

De asemenea, câinii cu blană dublă, precum Husky sau Malamut, suferă mai mult vara, însă blana lor are și un rol izolator, protejându-i de căldură dacă e bine îngrijită. Tunsul excesiv poate avea, paradoxal, efecte negative, expunând pielea la arsuri și crescând riscul de supraîncălzire.

Alți factori importanți care cresc riscul

Supraponderabilitatea – câinii și pisicile obeze se răcoresc mult mai greu.

Vârsta – animalele tinere și bătrâne sunt mult mai fragile.

Medicamentele – unele tratamente pot influența capacitatea corpului la căldură.

Cum să îți pregătești câinele pentru plimbări

Specialiștii recomandă ca, în loc de plimbări lungi și solicitante în zilele însorite, să optezi pentru trasee scurte, dimineața sau seara.

Câteva reguli pentru plimbările pe caniculă:

Evită plimbările la orele de vârf (10:00–17:00).

Ia mereu apă cu tine și oferă-i câinelui la intervale regulate.

Caută trasee umbrite și suprafețe reci (pavajul încins poate provoca arsuri grave lăbuțelor).

Verifică asfaltul: dacă nu poți ține palma 30 de secunde pe el, nici câinele tău nu ar trebui să calce acolo.

Echipamente și soluții utile împotriva supraîncălzirii

Tehnologia și accesoriile moderne sunt un sprijin important:

Ghetuțe pentru câini – protejează labele de asfaltul încins, dar trebuie alese corect pentru a nu provoca disconfort.

Veste de răcire – funcționează prin evaporare, oferind un efect temporar de răcorire. Totuși, după primele 10–15 minute își pierd eficiența și devin inconfortabile.

Creme de protecție solară – recomandate mai ales câinilor și pisicilor cu blană rară sau piele sensibilă, în special pe nas și vârful urechilor.

Cum recunoști semnele insolației la câini și pisici

Semne de alarmă la câini:

gâfâit excesiv și zgomotos;

gingii roșii;

dezorientare, slăbiciune sau mers instabil;

Semne de alarmă la pisici:

respiră cu gura deschisă;

letargie extremă;

roșeață la nivelul urechilor sau nasului.

Dacă temperatura corpului ajunge la peste 41°C, viața animalului este în pericol. În acest caz, primul pas este răcirea imediată cu apă rece (nu gheață!), urmată de transportul urgent la medicul veterinar.

Consecințele grave ale insolației netratate

Căldura excesivă nu afectează doar confortul animalului, ci și organe vitale. Veterinarii avertizează că insolația cauzează insuficiență renală, hemoragii interne, leziuni cerebrale sau chiar moarte. Mulți câini care ajung la medic au nevoie de spitalizare îndelungată și transfuzii de sânge.

Pisicile sunt mai prudente, dar nu invincibile

Spre deosebire de câini, pisicile sunt mai atente și își reglează mai bine activitatea în zilele toride. Totuși, și ele pot face insolație dacă rămân blocate în spații închise (solar, garaj, uscător).

Animalele noastre de companie nu își aleg singure traseele de plimbare și nici nu pot evalua riscurile căldurii, ci se bazează pe noi. De aceea, trebuie să fim atenți la semnele de supraîncălzire, să planificăm cu grijă ieșirile în aer liber și să aplicăm măsurile recomandate de specialiști.