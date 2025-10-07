Marea Britanie impune teste obligatorii pentru câinii importați din România: risc crescut de Brucella canis

Autoritățile din Marea Britanie au anunțat noi măsuri privind importurile comerciale de câini din România, în contextul creșterii numărului de cazuri de Brucella canis, o boală gravă care poate afecta atât animalele, cât și oamenii.

Începând cu 7 octombrie, toate importurile comerciale de câini din România către Marea Britanie vor trebui să treacă prin teste obligatorii pentru depistarea Brucella canis înainte de transport. Măsura a fost introdusă de guvernul britanic pentru a proteja sănătatea animalelor și a populației, după ce peste jumătate dintre cazurile confirmate de Brucella canis din ultimii ani au fost identificate la câini aduși din România, notează site-ul Guvernului Britanic.

Ce presupune noua regulă

Testarea este obligatorie pentru toate importurile comerciale, inclusiv pentru câinii proveniți din adăposturi sau organizații de salvare care urmează să fie adoptați în Marea Britanie.

Regula nu se aplică însă animalelor aduse necomercial, adică celor care călătoresc împreună cu proprietarii lor.

Măsura vine în completarea cerințelor deja existente din cadrul Approved Importer Scheme, program care reglementează importurile legale de animale de companie în Regatul Unit.

De ce este Brucella canis o problemă

Brucella canis este o boală infecțioasă care afectează câinii, provocând probleme de reproducere (avorturi, infertilitate), precum și dureri articulare și șchiopătat. Mulți câini infectați nu prezintă simptome evidente, dar pot transmite boala altor animale.

În prezent, nu există un vaccin sau un tratament eficient care să elimine complet infecția sau să prevină transmiterea ei.

Boala are și potențial zoonotic, ceea ce înseamnă că se poate transmite la oameni. Deși riscul general pentru populație este considerat scăzut, persoanele cu imunitate scăzută, femeile însărcinate și copiii mici pot fi mai vulnerabili.

Apel către cumpărători și crescători

Christine Middlemiss, medicul veterinar-șef al Regatului Unit, a declarat că oricine intenționează să cumpere sau să adopte un câine trebuie să se asigure că animalul provine din surse de încredere și că are toate testele și documentele sanitare necesare.

„Importarea câinilor fără verificări corespunzătoare poate crește riscul introducerii unor boli grave, precum Brucella canis, în Marea Britanie. Îi îndemn pe viitorii proprietari să se informeze atent și să colaboreze doar cu crescători sau organizații de salvare responsabile”, a subliniat Middlemiss.

Guvernul britanic a precizat că măsura este una temporară, dar va rămâne în vigoare până când riscul de transmitere a bolii va scădea semnificativ. Situația va fi monitorizată permanent, iar reglementările vor fi revizuite periodic.

Importurile comerciale de câini din alte țări nu sunt afectate de această schimbare.

