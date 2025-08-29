Marea Pisiceală: Pisici de rasă premiate, o adevărată “Olimpiadă felină”, sâmbătă, la București / Accesul este gratuit

Iubitorii de animale pot admira, sâmbătă, pisici de rasă premiate la diverse competiţii de profil, la “Marea Pisiceală”, eveniment organizat în avanpremiera Campionatului Mondial Felin din luna octombrie, informează Federaţia Naţională Felinologică Română, transmite Agerpres.

Organizatorii vin cu o selecţie de pisici de rasă cu palmares impresionant, adevărate vedete ale expoziţiilor internaţionale, într-o prezentare relaxată, educativă şi accesibilă publicului larg, precizează sursa citată.

Evenimentul are loc la Auchan Titan între orele 10:00 – 13:00, este non-competiţional, cu scop educativ şi promoţional, şi se desfăşoară în condiţii stricte de siguranţă şi bunăstare. Accesul publicului este gratuit.

“Marea Pisiceală” promovează cel mai important moment felin al anului: Campionatul Mondial Felin – FIFe World Winner Show 2025, care va avea loc în premieră în România, pe 25 – 26 octombrie la Romexpo.

Cu peste 1.000 de pisici din toată lumea, World Winner Show este considerat “Olimpiada felină” şi va aduce la Bucureşti elita absolută a crescătorilor şi iubitorilor de pisici.

