Industria globală de hrană pentru animale de companie continuă să se dezvolte rapid, iar unul dintre cei mai mari jucători din domeniu, Mars Petcare, anunță o investiție majoră în Asia Centrală. Compania va construi prima fabrică de pet food din Kazahstan, un proiect care promite să schimbe semnificativ piața locală.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Investiție de 174 de milioane de dolari într-o fabrică modernă de pet food

Ministerul Agriculturii din Kazahstan a semnat un acord cu Mars Petcare Kazakhstan LLP, subsidiara locală a companiei americane, pentru construirea unei noi unități de producție în orașul Konaev, situat în sud-estul țării, notează Pet Food Industry.

Valoarea totală a investiției depășește 88,8 miliarde de tenge, echivalentul a aproximativ 174 de milioane de dolari, potrivit unui comunicat emis de biroul prim-ministrului kazah. Noua fabrică va avea o capacitate de producție de aproximativ 100.000 de tone de hrană pentru animale pe an, acoperind o gamă variată de produse destinate câinilor și pisicilor.

Când va deveni operațională fabrica Mars Petcare din Kazahstan

Construcția și punerea în funcțiune a fabricii sunt programate să fie finalizate până la 31 decembrie 2030, iar producția efectivă va începe la 1 ianuarie 2031.

Proiectul va genera aproximativ 200 de locuri de muncă, dintre care cel puțin 85% vor fi ocupate de cetățeni ai Republicii Kazahstan. În plus, sunt prevăzute programe de formare profesională și dezvoltare a competențelor pentru angajați, un aspect important pentru consolidarea industriei locale.

Un impuls important pentru industria alimentară locală

Autoritățile din Kazahstan se așteaptă ca această investiție să contribuie semnificativ la dezvoltarea industriei de procesare din țară. De asemenea, fabrica Mars Petcare va ajuta la diversificarea produselor fabricate local, cu un nivel ridicat de valoare adăugată, și la crearea unei baze de producție durabile în regiunea Konaev.

Până acum, piața hranei pentru animale din Kazahstan a fost puternic dependentă de importuri, însă lucrurile încep să se schimbe rapid.

Boom al investițiilor în hrana pentru animale în Kazahstan

În ultimii ani, sectorul de pet food din Kazahstan a atras tot mai multe investiții. În 2024, compania locală KazPetFood a anunțat planuri pentru construirea primei fabrici de mare capacitate din Asia Centrală, cu termen de finalizare în 2026.

Noua unitate ar urma să devină operațională în a doua jumătate a anului 2026 și să producă, în faza inițială, aproximativ 40.000 de tone de hrană uscată pentru animale anual. Producătorul intenționează nu doar să acopere cererea internă, ci și să exporte hrană pentru animale în alte țări din Asia Centrală și nu numai.

Feedtech, producător turc de utilaje pentru pet food, intră pe piața din Vietnam

Pe lângă investițiile Mars Petcare, industria globală de echipamente pentru producția de hrană pentru animale este și ea în plină expansiune. Compania turcă Feedtech a anunțat prima sa vânzare de utilaje pentru pet food în Vietnam, unde acestea vor fi folosite pentru construirea unei unități de producție de mari dimensiuni.

Fondată în 1969, Feedtech exportă echipamente în aproximativ 30 de țări din întreaga lume și este cunoscută pentru realizarea de fabrici „la cheie” pentru industria furajelor. Portofoliul său include fabrici de hrană pentru animale de companie, furaje pentru animale de fermă și hrană pentru pești.

O companie cu experiență și prezență globală

Fondatorul Feedtech, Rasim Selçuk, a declarat pentru publicația Ekonomi Gazetesi că firma și-a consolidat expertiza în producția de furaje încă din anii ’90. Ulterior, compania a intrat pe segmentul de producție de utilaje industriale, colaborând cu parteneri europeni, iar din 2008 dezvoltă linii dedicate exclusiv hranei pentru animale de companie.

În prezent, exporturile reprezintă aproximativ 70% din vânzările Feedtech, restul fiind realizate pe piața internă din Turcia. Compania are o prezență puternică în provincia Manisa, o zonă-cheie pentru industria pet food, unde se produce peste 80% din hrana pentru animale din Turcia.