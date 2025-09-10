Maru, cea mai urmărită pisică din istoria platformei YouTube, a murit la 18 ani (VIDEO)

În 2016, Maru a obținut recordul mondial pentru felina cu cele mai multe vizualizări pe Youtube. Stăpânul său a postat videoclipuri cu Maru intrând în spații înguste, momentele devenind virale printre internauți. Acum, la 18 ani, Maru a murit în urma unei lupte cu cancerul.

Maru, o ultimă postare pe Youtube

Cartea Recordurilor a atestat în 2016 că cele 325 de milioane de vizualizări l-au făcut pe Maru, cel puțin până în 2018, cel mai viral motan din istorie. Abilitatea sa de a intra în cutii și spații foarte mici l-au făcut o vedetă pe internet, însă ultima postare pe YouTube a fost un anunț despre moartea sa, făcut de familie, notează People.

„Este, prin fire, un motan relaxat, și mă întreb dacă se odihnește acum în cer. Dar îi place să ne surprindă, așa că voi aștepta cu răbdare, sperând la o surpriză din partea lui.”, a declarat stăpânul său. Acesta a mai precizat că Maru suferea de o formă agresivă de cancer la plămâni, iar sănătatea sa a decăzut rapid.

În 2018, recordul stabilit de Maru a fost bătut de Maymo, un beagle, însă fanii loiali ai felinei au continuat să urmărească videoclipuri până la finalul vieții acestuia. Unii internauți au menționat în online că Maru a fost prima pisică din online pe care au cunoscut-o.

„Mă simt cam singur. Sper să renaști curând”, a postat stăpânul motanului pe YouTube.

