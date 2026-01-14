Mic, curios și cu nas de detectiv: Raf este noul partener canin al Jandarmeriei Române (VIDEO)

Raf, un cățel de patru luni din rasa ciobănesc belgian Malinois, este noul partener canin al Jandarmeriei Române. Brigada Specială de Intervenție, care cuprinde deja sute de parteneri blănoși, l-a primit cu brațele deschise pe micul lor nou ajutor.

Raf, noul partener canin al Jandarmeriei Române

Înzestrat cu un talent de detectiv, Raf, în vârstă de patru luni, a absolvit cu brio testările riguroase ale Ministerului Afacerilor Interne care, deși sună simpatic, sunt foarte dure, chiar și pentru câini.

„Raf, noul membru de 4 luni al Brigăzii Speciale de Intervenție, se alătură celor 230 de parteneri canini care, zi de zi, sprijină jandarmii în detectarea substanțelor stupefiante, identificarea explozivilor și misiunile de căutare-salvare. Mic, curios și cu nas de detectiv, Raf este deja pregătit să învețe și să ne cucerească cu devotament. Bun venit, Raf!”, notează Jandarmeria Română pe Facebook.

Timp de circa un an, câinii acceptați de instituție sunt testați pentru a face față zgomotelor, focului și mulțimii, fac exerciții pentru stabilitate emoțională, dezvoltarea curajului și a instinctului de lucru, sunt instruiți să își controleze agresivitatea și să își crească capacitatea de concentrare. Statisticile arată că peste 50% dintre cățeii incluși în program sunt respinși.

Cât de greu este să devii câine de intervenție

În funcție de specializare – ordine publică, intervenții antiteroriste, pază și protecție, căutare-salvare sau detectare droguri/explozivi, cursurile pot dura între 6 și 12 luni.

De menționat este faptul că niciun câine care finalizează cursurile specifice nu acționează singur, ci doar împreună cu conductorul sau jandarmul delegat. Și acesta, la rândul său, urmează cursuri chinologice, este evaluat constant și lucrează cu același câine ani la rând, tocmai pentru ca legătura formată între ei să se observe și în timpul misiunilor. O bună comunicare între jandarm și câinele său este vitală pentru ducerea la bun sfârșit a misiunilor.

