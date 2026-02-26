Producătorul chinez de roboți Unitree a prezentat oficial noul câine robot compact, dar puternic, denumit AS2 și „Your Companion” (Companionul Tău). Conceput să fie atât un animal de companie prietenos, cât și un ajutor în industrie, noul model promite peste patru ore de autonomie, o sarcină utilă de 15 kilograme și o viteză care poate rivaliza cu o bicicletă electrică urbană, scrie Interesting Ingineering.

Unitree lansează AS2 – „Your Companion”, un câine robot compact, dar de clasă industrială

Lansarea noului câine robot vine la scurt timp după ce compania a atras atenția publicului cu roboții umanoizi care au performat arte marțiale în cadrul Galei Festivalului Primăverii. AS2 este primul produs lansat de Unitree (n.r. – Hangzhou Yushu Technology) în 2026 și poziționat ca un aparat ușor, de clasă industrială.

Dimensiuni reduse, putere dublă

AS2 cântărește doar 18 kilograme, cam cât un câine Corgi, fiind apropiat ca dimensiuni de modelul de consum Unitree Go2, care are circa 15 kg. Compania susține însă că performanța sa de putere este aproximativ dublă față de Go2.

În comparație cu modelele industriale anterioare, precum Unitree A2 (aproximativ 42 kg) și Unitree B2 (aproximativ 60 kg), noul AS2 este considerabil mai ușor, dar păstrează caracteristicile cheie pentru aplicații profesionale.

Performanțe tehnice: viteză, autonomie și forță

Câinele robot dispune de un cuplu maxim de 90 N.m, autonomie de peste patru ore fără încărcătură și o rază de acțiune de aproximativ 13 kilometri cu o singură încărcare. Viteza maximă depășește 5 metri pe secundă (circa 18 km/h), fiind mai rapid decât mulți adulți care aleargă și comparabil cu viteza unei biciclete electrice de oraș.

În materialele video de prezentare, AS2 sare dintr-o mașină și aleargă alături de un utilizator, sugerând utilizarea sa ca partener de drumeții. Aparatul poate transporta un rucsac în excursii de peste patru ore, alerga prin zăpadă, traversa bălți până la nivelul „genunchilor” și rămâne stabil chiar și atunci când un bărbat de aproximativ 90 kg stă în picioare pe el.

Gândit pentru aventură și rezistență în condiții dificile

Datorită certificării IP54 pentru rezistență la apă, AS2 poate funcționa în medii dificile. Este proiectat inclusiv pentru aplicații industriale precum inspecția, logistica, patrularea sau cercetarea. Capacitatea de încărcare este un alt indicator al orientării sale industriale: câinele robot poate transporta 15 kg în mișcare, iar sarcina statică suportată ajunge la 65 kg.

AS2 integrează un model bionic de AI și beneficiază de sistemul actualizat ISS 3.0 Intelligent Companion System. În demonstrații, aparatul reacționează instantaneu la schimbările de direcție ale utilizatorului, urmărindu-l fluid, fără întârzieri vizibile.

Un alt element cheie este suportul pentru dezvoltare secundară deschisă, permițând companiilor și dezvoltatorilor să personalizeze robotul pentru aplicații specifice și să integreze soluții AI dedicate. Opțional, acesta poate fi echipat cu un braț robotic, ceea ce îi extinde funcționalitatea, inclusiv capacitatea de a interacționa cu obiecte sau chiar de a juca tenis.