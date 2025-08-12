Mineralele-minune din hrana pentru animale: Secretul ascuns al sănătății câinilor și pisicilor

Deși necesare în cantități foarte mici, mineralele esențiale au un impact uriaș asupra sănătății animalelor de companie. Totuși, în lumea hranei pentru animale, acest subiect rămâne surprinzător de puțin exploatat, mai ales din punct de vedere al marketingului.

Tendințele din alimentația umană arată o creștere a interesului pentru fortificarea cu minerale, iar specialiștii cred că și proprietarii de animale vor urma acest trend, notează Pet Food Industry.

De ce sunt mineralele atât de importante pentru animale

Dr. Allison Millican, specialist global în nutriția animalelor de companie la compania Zinpro, subliniază că industria trebuie să „regândească modul în care folosește mineralele” – nu doar pentru a îndeplini cerințele minime, ci pentru a le folosi strategic, în beneficiul sănătății animalelor și pentru a diferenția produsele.

Mineralele acționează precum cofactori pentru enzime, adică ajută la declanșarea unor procese biologice vitale:

creștere și dezvoltare sănătoasă,

metabolism eficient,

imunitate puternică,

blană strălucitoare și piele sănătoasă,

oase și articulații rezistente,

transport corect al oxigenului în organism.

„Ce beneficiu funcțional nu depinde, într-un fel sau altul, de mineralele esențiale?”, întreabă retoric Dr. Millican.

Sursele de minerale: organice vs. anorganice

Nu toate mineralele sunt absorbite la fel de bine.

Sursele anorganice (sulfaturi, oxizi) au o absorbție diferită, sulfaturile fiind, în general, mai bine asimilate decât oxizii.

Mineralele organice , legate de molecule pe bază de carbon (aminoacizi sau proteine), au de obicei o biodisponibilitate mai mare – însă și aici există diferențe între ele.

Când alegem un mineral organic, trebuie analizate cinci criterii esențiale:

solubilitatea în apă, stabilitatea la diferite niveluri de pH din tractul digestiv, rezistența la substanțe care îi pot bloca absorbția, capacitatea de a fi absorbit efectiv de organism, dovezi clare că îmbunătățește sănătatea animalului.

Cum funcționează chelarea

Chelarea înseamnă „legarea” unui mineral de o altă moleculă pentru a-l proteja și a-i crește absorbția. Acest proces îl ajută să treacă de factori care îi blochează asimilarea (cum ar fi acidul fitic) și să fie preluat eficient prin căi speciale de transport din organism.

Mineralele și efectele lor asupra sănătății

Fiecare mineral are mai multe roluri:

Zincul ajută la sinteza proteinelor structurale, menținând pielea, blana și bariera intestinală sănătoase.

Cuprul și manganul participă la formarea colagenului și a țesuturilor conjunctive.

Fierul este esențial pentru transportul oxigenului.

Toate contribuie și la imunitate, acțiune antioxidantă și chiar la pigmentarea blănii.

Pe baza a zeci de ani de cercetare, Zinpro recomandă următoarele niveluri adăugate în hrana pentru animale:

100 ppm zinc,

25 ppm mangan,

7 ppm cupru,

45 ppm fier.

Dr. Millican numește manganul „eroul necunoscut” al nutriției pentru animale și atrage atenția asupra dezbaterii privind limitele de cupru, sugerând mai multă cercetare înainte de schimbări legislative.

Echilibru și diferențiere în piață

O strategie inteligentă pentru minerale ajută producătorii să respecte standardele AAFCO și FEDIAF fără a depăși nivelurile sigure. „Mai mult” nu înseamnă neapărat „mai bine”, iar o bază nutrițională solidă ajută și alte ingrediente funcționale să își facă efectul.

Din punct de vedere al marketingului, mineralele sunt o poveste încă neexplorată suficient. Dacă oamenii sunt tot mai atenți la fortificarea cu minerale a alimentelor proprii, e foarte probabil ca și proprietarii de animale să aprecieze acest aspect în hrana pentru câini și pisici. Beneficiile pot fi comunicate prin concepte populare precum îmbătrânire sănătoasă, mobilitate, frumusețea blănii sau digestie optimă.

Viitorul mineralelor în nutriția animalelor

Zinpro continuă cercetările și încurajează colaborarea dintre mediul academic și industrie pentru a înțelege mai bine rolul mineralelor, inclusiv în funcție de rasă.

„Avem o oportunitate uriașă de a regândi modul în care folosim mineralele – ce surse alegem, cum vorbim despre ele și ce înseamnă pentru sănătatea animalelor, dar și pentru performanța produsului”, spune Dr. Millican. „Este un val nou: aducem în atenție ceva ce proprietarii de animale încă nu știu că au nevoie.”

