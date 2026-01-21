STIRI

Misiune contracronometru după inundațiile masive din Italia: nouă câini, salvați în ultimul moment de pompieri din calea viiturilor (VIDEO)

Raluca Alexe 21 ianuarie 0 comentarii
caini salvati de pompieri de inundatii sursa foto: colaj, X - Vigili del Fuoco

Inundațiile masive din Italia au dus la desfășurarea unei misiuni contracronometru în Cagliari, unde nouă câini au fost salvați în ultimul moment de pompieri din calea viiturilor periculoase.

Nouă câini, salvați în ultimul moment de pompieri, în Italia

Ciclonul Harry a lovit zona de sud a Italiei în ultimele zile, provocând inundații masive și distrugeri importante în mai multe orașe, printre care Sardinia, Sicilia și Calabria. Potrivit autorităților, cantitățile de precipitații înregistrate în 48 de ore au depășit media normală a unei luni întregi, cu acumulări de peste 300 mm în unele zone.

În contextul acestor condiții extreme, pompierii italieni s-au confruntat cu numeroase misiuni de salvare, atât pentru oameni, cât și pentru animale. Mai multe imagini din timpul intervențiilor, postate de salvatori pe internet, arată cum nouă câini sunt salvați în ultimul moment, după ce viiturile i-au prins într-o zonă greu accesibilă de unde nu puteau ieși singuri. Pompierii delegați au reușit să recupereze animalele speriate și să le ducă în zone sigure, potrivit Vigili del Fuoco.

În total, în zonele afectate de ploi, au fost mobilizați peste 1.200 de pompieri care au răspuns la apelurile de urgență din Sicilia, Calabria și Sardinia. În Italia sunt în continuare în vigoare avertizări de vreme severă, iar autoritățile recomandă oamenilor să evite pe cât posibil deplasările și să respecte indicațiile de siguranță.

sursa foto: colaj, X - Vigili del Fuoco

By Raluca Alexe

Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

