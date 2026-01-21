Misiune contracronometru după inundațiile masive din Italia: nouă câini, salvați în ultimul moment de pompieri din calea viiturilor (VIDEO)

Inundațiile masive din Italia au dus la desfășurarea unei misiuni contracronometru în Cagliari, unde nouă câini au fost salvați în ultimul moment de pompieri din calea viiturilor periculoase.

Nouă câini, salvați în ultimul moment de pompieri, în Italia

Ciclonul Harry a lovit zona de sud a Italiei în ultimele zile, provocând inundații masive și distrugeri importante în mai multe orașe, printre care Sardinia, Sicilia și Calabria. Potrivit autorităților, cantitățile de precipitații înregistrate în 48 de ore au depășit media normală a unei luni întregi, cu acumulări de peste 300 mm în unele zone.

#Maltempo, dalle prime ore del mattino 1.272 #vigilidelfuoco sono al lavoro con 423 mezzi per fronteggiare i danni causati da pioggia e vento: 110 interventi in #Sicilia, 70 in #Sardegna, 40 in #Calabria. Nella clip il soccorso di 9 cani in pericolo nel cagliaritano, a seguito… pic.twitter.com/PoOTEzsfmf — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) January 19, 2026

În contextul acestor condiții extreme, pompierii italieni s-au confruntat cu numeroase misiuni de salvare, atât pentru oameni, cât și pentru animale. Mai multe imagini din timpul intervențiilor, postate de salvatori pe internet, arată cum nouă câini sunt salvați în ultimul moment, după ce viiturile i-au prins într-o zonă greu accesibilă de unde nu puteau ieși singuri. Pompierii delegați au reușit să recupereze animalele speriate și să le ducă în zone sigure, potrivit Vigili del Fuoco.

În total, în zonele afectate de ploi, au fost mobilizați peste 1.200 de pompieri care au răspuns la apelurile de urgență din Sicilia, Calabria și Sardinia. În Italia sunt în continuare în vigoare avertizări de vreme severă, iar autoritățile recomandă oamenilor să evite pe cât posibil deplasările și să respecte indicațiile de siguranță.

