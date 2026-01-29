STIRI

Misiune de salvare în Gorj: 11 câini au fost recuperați de pe stradă, după ce stăpânul a murit (FOTO)

Raluca Alexe 29 ianuarie 0 comentarii
doi caini intr-o cusca metalica sursa foto: Facebook - Protecția Animalelor CJ Gorj

Protecția animalelor din Gorj a avut parte de o misiune de salvare importantă, nu mai puțin de 11 câini fiind recuperați de pe stradă. Animalele au rămas fără adăpost, apă și hrană, după ce stăpânul lor a murit.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro:

- articolul continuă mai jos -

Gorj: 11 câini au fost recuperați de pe stradă

Într-o postare pe pagina de Facebook a Protecției Animalelor CJ Gorj, reprezentanții au povestit cum, alături de Poliția Arcani, au reușit să captureze cei 11 câini rămași în viață. Din păcate, trei animale au fost găsite decedate. Ceilalți au fost duși la adăpostul de câini, dar și la veterinar, unde au primit îngrijire necesare.

„La fața locului am identificat 11 câini încă în viață și, din păcate, 3 exemplare decedate. Animalele se aflau pe domeniul public, în stare critică, fără apă, fără hrană și fără îngrijire medicală.

Am preluat câinii și i-am transportat, în baza ordinului de plasare în adăpost, către clinica veterinară, unde primesc tratamentele și intervențiile necesare.

Intervenim, salvăm animale și desfășurăm campanii de sterilizare și informare, dar încă întâlnim situații în care responsabilitatea lipsește, iar legea ajunge să fie tratată ca opțională de unele persoane”, se arată în postarea de pe rețeaua de socializare.

Citește și:

  • Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

    Vezi toate articolele

sursa foto: Facebook - Protecția Animalelor CJ Gorj

By Raluca Alexe

Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

Related Post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *