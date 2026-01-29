Misiune de salvare în Gorj: 11 câini au fost recuperați de pe stradă, după ce stăpânul a murit (FOTO)

Protecția animalelor din Gorj a avut parte de o misiune de salvare importantă, nu mai puțin de 11 câini fiind recuperați de pe stradă. Animalele au rămas fără adăpost, apă și hrană, după ce stăpânul lor a murit.

Gorj: 11 câini au fost recuperați de pe stradă

Într-o postare pe pagina de Facebook a Protecției Animalelor CJ Gorj, reprezentanții au povestit cum, alături de Poliția Arcani, au reușit să captureze cei 11 câini rămași în viață. Din păcate, trei animale au fost găsite decedate. Ceilalți au fost duși la adăpostul de câini, dar și la veterinar, unde au primit îngrijire necesare.

„La fața locului am identificat 11 câini încă în viață și, din păcate, 3 exemplare decedate. Animalele se aflau pe domeniul public, în stare critică, fără apă, fără hrană și fără îngrijire medicală.

Am preluat câinii și i-am transportat, în baza ordinului de plasare în adăpost, către clinica veterinară, unde primesc tratamentele și intervențiile necesare.

Intervenim, salvăm animale și desfășurăm campanii de sterilizare și informare, dar încă întâlnim situații în care responsabilitatea lipsește, iar legea ajunge să fie tratată ca opțională de unele persoane”, se arată în postarea de pe rețeaua de socializare.

