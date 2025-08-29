Misiune de salvare pe Plaja Câinilor Morți: Soții care salvează animalele abandonate din Puerto Rico (FOTO)

Prin vegetația densă de pe plaja Dead Dog Beach din Puerto Rico, Samuel D. Prieto Pulido și soția sa, Natalia Rivera Alejandro, își riscă zilnic siguranța pentru a salva câinii abandonați. Zona, cunoscută oficial drept Playa Lucia, a devenit faimoasă pentru numărul mare de animale aruncate și lăsate să supraviețuiască singure. Povestea lor impresionantă a fost relatată de Dog’s Today.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

O misiune zilnică printre pericole

Cu o macetă în mână, Samuel deschide poteca prin junglă, în timp ce Natalia îl urmează cu o cușcă și hrană pentru câinii vagabonzi. Cei doi soți lucrează voluntar pentru The Sato Project, organizație fondată în 2011 de Chrissy Beckles, care salvează, reabilitează și oferă spre adopție câinii abandonați de pe insulă.

Termenul „Sato” este folosit local pentru a descrie câinii maidanezi din Puerto Rico. Se estimează că peste 650.000 de câini trăiesc pe străzi și plaje, o situație agravată de sărăcia răspândită și lipsa infrastructurii: doar cinci adăposturi oficiale deservesc cele 78 de municipalități ale insulei.

O operațiune de salvare în junglă

Într-o zi ploioasă, Samuel și Natalia pornesc într-o misiune de salvare a unei haite de câini sălbăticiți, printre care o femelă cu cinci pui ascunși într-o peșteră. După ce așteaptă ca ploaia tropicală să se oprească, cei doi se aventurează prin vegetația deasă.

La câteva minute după intrarea în junglă, Samuel observă un pui singuratic. Cu o mișcare rapidă, îl acoperă cu o pătură și îl ridică în brațe, în timp ce mama lui latră de la distanță, ascunsă în tufele dese. Puiul este pus într-o cușcă și transportat în siguranță. Din păcate, ceilalți frați nu pot fi recuperați în acea zi, iar echipa promite să revină.

Din jungla din Puerto Rico într-o casă iubitoare din SUA

În același timp, pe altă parte a insulei, Cindi și Paul Urban, un cuplu din SUA aflat în vacanță, descoperă realitatea tristă a câinilor fără stăpân din Puerto Rico. Impresionați, decid să adopte unul dintre câinii salvați de The Sato Project.

Pe site-ul organizației, Cindi se îndrăgostește de fotografia micuței cățelușe, numită atunci Avril. La câteva luni după salvarea ei, cățelușa, redenumită Eavee, zboară în SUA, unde este întâmpinată cu nerăbdare de noua ei familie. Acum trăiește fericită alături de alți câini și se bucură de viața pe care o merită.

O luptă continuă pentru câinii Sato

Deși povestea lui Eavee are un final fericit, realitatea din Puerto Rico rămâne sumbră pentru zecile de mii de câini abandonați. The Sato Project continuă zilnic acțiuni de sterilizare, vaccinare și educare a populației pentru a opri fenomenul. Natalia și Samuel nu renunță: aproape în fiecare zi, patrulează Dead Dog Beach pentru a salva cât mai multe vieți.

Citește și:

VIDEO | Miss Muffy deține secretul longevității la pisici. Felina a împlinit 26 de ani și încă e energică / Pofta ei de viață uimește medicina veterinară

O nouă șansă la viață: O pisică salvată dintr-o fântână, adoptată de salvatorul ei