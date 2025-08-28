VIDEO | Miss Muffy deține secretul longevității la pisici. Felina a împlinit 26 de ani și încă e energică / Pofta ei de viață uimește medicina veterinară

Toți stăpânii de animale își doresc ca prietenii lor necuvântători să trăiască veșnic. Realitatea este însă alta: vom trăi mai mult decât pisicile și câinii pe care îi iubim. În medie, o pisică trăiește între 13 și 17 ani, însă există și excepții. Un astfel de exemplu este Miss Muffy, o felină tărcată care a ajuns la venerabila vârstă de 26 de ani și încă este în formă.

Cine este Miss Muffy

Miss Muffy a fost adoptată în 1999, de către Diane Oickle, care își amintește cu drag primele momente: „Era atât de mică încât încăpea într-un buzunar de cămașă. Am avut atunci un sentiment că va fi specială”. Deși casa ei era plină de pisici, Diane nu a putut rezista să nu o adopte pe Muffy și bine a făcut.

Astăzi, la peste două decenii distanță, pisica uimește pe toată lumea: are toți dinții, un apetit excelent, o blană strălucitoare și este energică. „Încă mai sare pe canapea, încă mai caută atenție și îmbrățișări. A fost și a rămas un companion adorabil”, povestește stăpâna ei, care documentează pe YouTube momente din viața felinelor sale.

Cum se calculează „vârsta umană” a unei pisici

Dacă te întrebi cât ar însemna 26 de ani felini în ani umani, medicul veterinar Anna Foster explică: „Primul an din viața unei pisici echivalează cu 15 ani de om. Până la al doilea an, ea ajunge la aproximativ 24. După aceea, fiecare an în plus adaugă cam patru ani umani”.

Astfel, o pisică de 10 ani are în jur de 56 de ani „umani”, iar Miss Muffy, cu cei 25–26 de ani ai săi, echivalează cu un om de 116 ani. Cu alte cuvinte, avem de-a face cu o veritabilă „supercentenară” în lumea felinelor, potrivit Kinship.

Secretul longevității feline

Dr. Foster este convinsă că mediul în care a crescut Miss Muffy a jucat un rol cheie: „Stabilitatea, confortul și o casă iubitoare sunt fundamentale. Pisicile nu doar supraviețuiesc, ci chiar prosperă când rutina lor este respectată. Miss Muffy este un exemplu că afecțiunea constantă și îngrijirea responsabilă adaugă ani buni la viața unei pisici”.

Sfaturi cheie pentru stăpâni

Alege cu grijă pisica pe care o adopți

Pisicile metise, adesea provenite din adăposturi, tind să fie mai rezistente decât cele de rasă pură. Selectarea genetică intensă la anumite rase duce la predispoziții pentru boli cardiace, respiratorii sau oftalmologice.

Nu ignora medicina preventivă

Sterilizarea, vaccinurile și deparazitările periodice reduc considerabil riscul de boli. Vizitele anuale la veterinar, împreună cu analize de sânge de rutină, pot depista afecțiuni ascunse înainte să fie prea târziu.

Supraveghează-i greutatea

Obezitatea este un „dușman tăcut” al pisicilor. Studiile arată că fiecare 100 de grame în plus pot scurta viața cu câteva luni. Evită trendurile alimentare precum dietele crude sau fără cereale. Acestea au mai multe riscuri decât beneficii.

Îngrijire dentară și monitorizare zilnică

Deși spălatul pe dinți la pisici pare o misiune imposibilă, igiena dentară previne boli care le pot afecta calitatea vieții. La fel de importantă este monitorizarea (modificările comportamentului la litieră sau de apetit pot fi semnale timpurii ale unor probleme serioase).

Oferă-i siguranță în casă

Pisicile care trăiesc exclusiv în interior au șanse mai mari să atingă vârste impresionante, deoarece nu există pericolele străzii (accidente, boli, prădători). Un „catio” (terasă specială pentru pisici) poate fi soluția pentru contact cu natura.

Stimulare fizică și mentală

Joaca zilnică este o necesitate pentru pisici. Jucăriile interactive, puzzle-urile cu recompense și sesiunile de alergat după un laser sunt benefice pentru sănătatea fizică și mentală.

Un cămin sigur

De la verificarea electrocasnicelor înainte de pornire până la eliminarea plantelor toxice din casă, fiecare detaliu contează. Copiii și câinii trebuie supravegheați în permanență.