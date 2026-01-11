Momentul în care un câine paralizat simte din nou: reacția care a devenit virală. Nici lui nu i-a venit să creadă ce i se întâmplă (VIDEO)

Un labrador ciocolatiu are parte de o adevărată minune, iar povestea lui a făcut deja înconjurul internetului. După ce a suferit grave probleme de sănătate, el a primit o nouă șansă la o viață de câine fericit alături de familia lui.

Momentul în care un câine paralizat simte din nou

Într-un clip în care câinele apare alături de stăpânii săi care îl dezmiardă, totul ia o întorsătură neașteptată. Mama lui îl mângâie, iar privirea pe care câinele a oferit-o camerei arată clar că ceva se întâmplă. Patrupedul începe să latre fericit și chiar surprins, deși nimic nu pare ieșit din comun din imaginile postate pe internet.

Ceea ce nimeni care privește pentru prima dată acest clip nu știe este că labradorul din imagini este paralizat de la brâu în jos, neputând să își folosească picioarele din spate. Acest lucru s-a întâmplat chiar de Ziua Recunoștinței, când câinele, despre care stăpâna lui a povestit ulterior, a suferit un accident vascular la coloana vertebrală.

„La început, nu puteam urina singur, așa că a trebuie să mi se monteze un caterer. Primele câteva zile au fost înfricoșătoare și confuze. Părinții mei m-au dus la spitalul de animale de două ori, iar două zile mai târziu am fost transferat la cea mai mare clinică de neurologice animală din țară, CVETS.

Acolo, recunosc, am avut mai multe scanări și am fost diagnosticat cu accident vascular al coloanei. Următoarele săptămâni au fost foarte grele. Eram trist și confuz, iar corpul meu nu voia să coopereze”, se arată pe pagina de TikTok a stăpânei lui Porter.

Povestea cățelului care a înduioșat internetul

Porter, labradorul ciocolatiu care a devenit viral cu povestea sa, a simțit, după mult timp, din nou scărpinăturile primite de la mama lui, potrivit paradepets.com. După reacția avută, nu părea să aibă vreo speranță, dar chiar în ziua de Crăciun, acest lucru s-a întâmplat.

„Apoi, în ziua de Crăciun, ceva incredibil s-a întâmplat. Corpul meu a decis să mă lase să urinez singur – fără cateter și fără opreliști. În aceeași zi, am început să simt subtile mișcări în piciorul meu drept…și am putut să simt.

Acum merg la fizioterapie și hidroterapie, incluzând o bandă de alergare sub apă. Nu o iubesc, dar mă ajută să devin mai puternic. De asemenea, folosesc scaunul cu rotile timp de 15-30 de minute pe zi, dar nu mai mult. Părinții mei vor să încerc să îmi folosesc picioarele pentru a învăța să funcționeze din nou”, mai apare pa pagina de socializare, unde Porter primește o susținere și o apreciere incredibilă.

Urmăritorii lui Porter și familiei sale îi încurajează prin comentarii care mai de care mai frumoase și se bucură la fel de mult atunci când blănosul are parte de o nouă reușită în procesul de recuperare deloc ușor.

