„Motanul încălțat” urcă pe scena Teatrului „Ion Creangă” din București. Când are loc premiera spectacolului pentru copii

Teatrul “Ion Creangă” din București va prezenta pe 22 noiembrie, de la ora 18:00, la Sala Mare din Str. Piața Amzei nr. 13, premiera spectacolului “Motanul încălţat”, bazat pe textul omonim scris de Charles Perrault, în regia lui Toma Hogea.

„Motanul încălțat” la Teatrul „Ion Creangă”

„Reîntâlnirea copiilor cu un personaj atât de îndrăgit, cum este ‘Motanul încălţat’, va aduce multă bucurie şi încântare în sufletele lor. Curajul, generozitatea şi umorul Motanului, însoţite de spiritul său ludic, îi vor cuceri pe loc. Va fi un spectacol plin de culoare, numere de pantomimă, proiecţii animate şi momente coregrafice. Spaţiul de joc modern, demn de aşteptările publicului de azi, aplombul şi entuziasmul interpretării actoriceşti sunt doar câteva dintre ‘ingredientele’ care vor garanta succesul reprezentaţiilor”, a precizat regizorul Toma Hogea, scrie Agerpres.

Conform prezentării spectacolului, de-a lungul călătoriei sale, printre oameni şi eroi fantastici, fermecata felină este nevoită să-şi pună la încercare toate abilităţile pentru a-şi ajuta stăpânul. Spectatorii se vor amuza de năzdrăvăniile sale, îi vor atrage atenţia, în funcţie de situaţie, iar, la final, vor cădea pe gânduri. Deoarece deznodământul, complet schimbat, lasă în urma lui o întrebare fundamentală – este posibil, oare, să uităm binele făcut cândva, altfel spus, să nu fim recunoscători pentru un ajutor primit?

Spectacol vesel pentru copii

Prin mijloace de expresie adaptate, spectacolul “Motanul încălţat” conturează un univers trepidant şi, în acelaşi timp, complex, în care copiii vor găsi bucurie şi veselie, dar şi unul din care vor rămâne cu lecţii de viaţă.

Din distribuție fac parte Marius Boboc, Ion Ionuţ Ciocia, Oana Cosma, Tudor Morar, Alexandrina Halic, Camelia Andriţă, Cristian Boeriu şi Iulian Balan, cărora le va fi alături Nicolae Bulete, student în anul IV la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică “Ion Luca Caragiale”.

Toma Hogea semnează atât regia, cât şi dramatizarea textului şi versurile spectacolului din 22 noiembrie, iar Viaceslav Vutcariov se ocupă de decorul, costumele și stilistica animației. „Redus la elemente-cheie, cu o recuzită minimalistă, decorul asimilează într-o armonie perfectă proiecțiile animate, în care sunt reprezentate peisaje din care se desprind, ca într-un vis, personajele pentru a-și face apoi loc pe scenă. Video design-ul, realizat de Andrei Cozlac și Radu Marțin, dă un aer filmic momentelor, plasându-le la granița dintre real și oniric”, a explicat Teatrul Ion Creangă.

Biletele pentru “Motanul încălţat” au fost puse în vânzare şi pot fi achiziţionate de pe platformele Entertix şi Myticket.

