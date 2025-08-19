Muzica preferată a pisicilor: Ce sunete le fac să toarcă fericite și de ce nu tolerează heavy metalul / Există partituri speciale pentru feline

Deși fiecare pisică are propria personalitate, la fel ca si oamenii, cercetările recente sugerează că există un punct comun surprinzător: preferințele muzicale. Deși par să tolereze playlisturile stăpânilor, muzica pentru oameni nu le influențează în același mod. În schimb, felinele reacționează la compoziții gândite special pentru ele, potrivit PetMojo.

Ce muzică preferă pisica ta

Specialiștii consideră că pisicile preferă sunete care se încadrează într-un anumit interval de frecvențe, au un tempo apropiat de cel al comunicării feline, imită ritmurile și tonurile similare celor atunci când torc.

Cu alte cuvinte, ceea ce noi numim „muzică” nu le spune prea multe pisicilor. Unul dintre compozitorii dedicați acestui domeniu este David Teie, autorul proiectului Music for Cats. Piesele sale includ pulsații asemănătoare torsului și sunete familiare mediului felin. Nu lipsesc nici elemente care imită scene de vânătoare, precum ciripitul păsărilor sau foșnetul insectelor, combinate cu instrumente muzicale adaptate frecvențelor preferate de pisici.

Beneficiile muzicii potrivite pentru pisici

Un studiu realizat într-o clinică veterinară arată că animalele expuse la „muzică pentru pisici” au prezentat scoruri mai mici de stres în timpul consultațiilor. „Cat Stress Score” evaluează poziția corpului și expresiile faciale pentru a determina nivelul de anxietate. Rezultatele au arătat că felinele deveneau mai relaxate ascultând compoziții special concepute pentru ele, în comparație chiar și cu piese clasice delicate, precum Élégie de Gabriel Fauré.

Deși cercetarea a vizat mediul medical, concluziile pot fi aplicate și în viața de zi cu zi: muzica potrivită le poate reduce neliniștea și îmbunătăți starea generală.

Ce nu le place pisicilor

La polul opus, genuri zgomotoase precum heavy metal sau rap pot fi percepute ca deranjante ori chiar amenințătoare, din cauza basului intens și a variațiilor bruște de ton. Chitarele electrice stridente sau melodiile imprevizibile le pot irita urechile extrem de sensibile.

Reacțiile variază, însă: unii motani pot părea indiferenți, în timp ce alții își exprimă disconfortul prin agitație, pupile dilatate sau comportamente agresive.

