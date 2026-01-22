Novak Djokovic, unul dintre cei mai mari jucători de tenis din istorie, nu și-a putut ascunde dezgustul atunci când a aflat ce obicei controversat au unii stăpâni de câini din Australia. Totul s-a întâmplat în timpul unei apariții TV, iar reacția campionului a devenit rapid virală.

Ce i-a provocat reacția lui Novak Djokovic

Invitat la ediția specială Australian Open a emisiunii „The Hundred”, difuzată de Channel Nine, Djokovic a participat la un joc de tip quiz alături de prezentatorul Andy Lee și comediantul Mike Goldstein. Conceptul emisiunii presupune ghicirea răspunsurilor date de 100 de australieni la diverse întrebări.

Încă de la început, sportivul sârb a părut uimit de unele rezultate.

Întrebări bizare și răspunsuri surprinzătoare

Prima întrebare care l-a pus pe gânduri a fost: „Ce procent dintre părinții australieni ar recunoaște că au un copil urât?”

Reacția lui Djokovic a venit repede: „Oh, Doamne. Asta e ciudat și nepoliticos”, a spus el.

A estimat 16%, însă răspunsul corect a fost doar 6%.

A urmat o altă întrebare legată de comportamentul în public: „Cred australienii că este în regulă să faci FaceTime în public?”

Djokovic a fost convins că răspunsul este „da”, invocând stilul de viață relaxat și sociabil al australienilor. Din nou, a greșit – 58% au spus „nu”.

Întrebarea despre câini care l-a șocat pe Djokovic

Momentul care a stârnit adevărata reacție de dezgust a venit odată cu întrebarea:

„Ce procent dintre stăpânii de câini din Australia și-ar lăsa câinele să le lingă înghețata?”

Djokovic și-a dus mâna la față, vizibil deranjat: „Ce?! Oh, Doamne… orice peste 10% e ridicol!”

Când Mike Goldstein a estimat 25%, sportivul a exclamat din nou, șocat. Comediantul a încercat să justifice răspunsul spunând că mulți stăpâni au o relație extrem de apropiată cu animalele lor de companie.

Răspunsul final? 19%.

Replica lui Djokovic nu a întârziat:„Australia, ce e în neregulă cu tine?”

Relația cu animalele de companie: dragoste sau lipsă de limite?

Deși mulți iubitori de animale consideră câinii membri ai familiei, subiectul igienei și al limitelor sănătoase rămâne unul sensibil. Reacția lui Novak Djokovic a redeschis discuția despre cât de departe ar trebui să meargă apropierea dintre om și animalul său de companie.

Djokovic, în formă maximă la Australian Open

Apariția TV a venit la scurt timp după ce Novak Djokovic și-a început campania la Australian Open cu o victorie categorică în fața spaniolului Pedro Martinez. Sârbul a câștigat meciul în trei seturi (6-3, 6-2, 6-2), bifând a 100-a victorie a sa la Australian Open.

La 38 de ani, Djokovic continuă să scrie istorie, având peste 100 de victorii și la Wimbledon și Roland Garros.

„Sunt recunoscător că pot juca încă la acest nivel. Fiecare victorie este un vis devenit realitate”, a declarat el.

Sursa: Daily Mail