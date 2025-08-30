O gară din Marea Britanie a găsit soluția pentru pasagerii triști. A adoptat un câine cu uniformă care îi înveselește zilnic

Gara este, de obicei, un loc de tranzit, unde oamenii se grăbesc să prindă următorul tren. Însă stația Kenilworth din Marea Britanie a reușit să transforme această experiență mult mai prietenoasă, adoptând un „angajat” neobișnuit: un câine energic și afectuos. Bertie, un border terrier în vârstă de șase ani, a devenit deja un mic star local. Câinele îi face pe pasageri să zâmbească, scrie BBC.

Cine este Bertie, noul „angajat” al gării

Bertie își face apariția la stația Kenilworth alături de stăpânul său, John Boothroyd, membru al grupului de voluntari Station Adopters. Acest program, organizat de West Midlands Railway (WMR), are scopul de a îmbunătăți gările britanice, făcându-le mai curate, mai prietenoase și mai bine întreținute.

Boothroyd spune că ideea de a-l aduce pe câine la gară a venit natural: „Lui Bertie îi place să cunoască oameni noi, așa că mi se pare potrivit să-l iau cu mine. Se integrează ușor în echipă și este deja foarte îndrăgit de trecători”. Nu a durat mult până când micul terrier a devenit atracția principală a gării, reușind să aducă un strop de bucurie chiar și celor mai grăbiți navetiști.

Câinele are uniformă oficială

Pentru ca rolul său să fie și mai vizibil, WMR i-a oferit lui Bertie propria uniformă, fiind mai ușor de remarcat printre pasageri. Astfel, vizitatorii gării îl pot vedea pe Bertie patrulând liniștit peroanele, salutând pasagerii și chiar „supervizând” spațiile verzi. Voluntarii spun că patrupedul verifică și straturile de flori, de parcă ar fi un mic inspector al gării.

Prezența lui Bertie în gară are un efect surprinzător. Oamenii îl fotografiază, se opresc să-l mângâie și, pentru câteva clipe, uită de stresul călătoriilor sau de graba zilnică.

Shantel Carty, manager WMR, subliniază importanța acestui tip de inițiativă: „Joacă un rol cheie în transformarea gărilor în locuri primitoare. Suntem foarte încântați să vedem îmbunătățirile aduse la Kenilworth și, avându-l pe Bertie în echipă, suntem convinși că treaba va fi dusă la bun sfârșit cu brio”.