O simplă vizită la veterinar a devenit un coșmar pentru stăpâna lui Marshall. Pisica Sfinx, diagnosticată cu o boală incurabilă la vârsta de 1 an (VIDEO)

Ca stăpâni de animale, nu știm niciodată exact cât timp vom fi binecuvântați cu prezența lor. Chiar și cei mai sănătoase pisici pot primi într-o zi un diagnostic neașteptat care schimbă totul. Iată ce s-a întâmplat recent cu pisica Sfinx, Marshall, când o vizită la veterinar a dezvăluit că suferă de o afecțiune cardiacă incurabilă.

Un control de rutină a scos la iveală că pisica este grav bolnavă

Oricât de devastatoare a fost vestea, stăpâna și Marshall își împărtășesc experiența în speranța de a ne reaminti tuturor că viața este scurtă și merită trăită din plin în compania animalelor.

Clipul postat pe TikTok detaliază cum a dus-o pe Marshall la veterinar pentru ceea ce ea credea a fi o simplă infecție la ureche. Acolo, veterinarul a descoperit ceva neobișnuit la inimă, motiv pentru care a dus pisica la un cardiolog a doua zi. Din păcate, o ecografie a descoperit că „cel mai rău coșmar” al mamei s-a adeverit: cardiomiopatie hipertrofică, aceeași boală care i-a ucis altă pisică în urmă cu doi ani. Șocul a fost cu atât mai mare deoarece Marshall are doar un an și părea „perfect, exuberant” și sănătos.

Despre diagnosticul lui Marshall

CMH (cardiomiopatia hipertrofică) este o boală cardiacă genetică ce provoacă îngroșarea pereților inimii, ducând la o funcție redusă, insuficiență cardiacă și moarte subită. Deși orice pisică poate fi diagnosticată, rasa Sfinx este predispusă la această afecțiune.

Boala incurabilă poate fi controlată cu medicamente, lucru pe care stăpâna lui Marshall îl face deja, iar primele semne de ameliorare au apărut. Diagnosticul pisicii a făcut-o să nu „mai alerge după orice, ci să plece în vacanță, să cumpere o dubă și să se bucure de răsăritul Soarelui”.