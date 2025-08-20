OLX taie elanul samsarilor de câini: Anunțurile suspecte au scăzut cu 74% după introducerea codului de microcip obligatoriu

Piața online de animale de companie a trecut printr-o schimbare majoră în ultimul an. După ce platforma OLX a introdus obligativitatea completării câmpului Cod microcip la anunțurile de vânzare câini, numărul postărilor suspecte a scăzut spectaculos – cu 74%.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Măsura a fost luată în urma unei dezbateri organizate la sediul Consiliului Județean Ilfov, unde reprezentanți ai autorităților și organizațiilor de protecție a animalelor au atras atenția asupra numărului mare de tranzacții ilegale de câini.

Cum funcționează verificarea codului de microcip

OLX nu mai permite publicarea de anunțuri fără introducerea codului unic al microcipului câinelui. Mai mult, datele nu sunt lăsate la voia întâmplării: fiecare cod este verificat manual, iar încercările de fraudă sunt depistate rapid. În prezent, se fac aproximativ 6.000 de verificări lunar, iar informațiile despre falsuri ajung direct la poliție.

Această filtrare strictă a dus la dezactivarea unui număr impresionant de anunțuri suspecte, reducând drastic posibilitățile samsarilor de a vinde ilegal câini pe platformă.

Un pas important pentru protecția animalelor

Introducerea codului de microcip obligatoriu nu doar că a curățat platforma de anunțuri ilegale, dar oferă și mai multă siguranță cumpărătorilor. Totodată, este un pas înainte în lupta împotriva abandonului și a înmulțirii necontrolate a animalelor.

Autoritățile din Ilfov salută rezultatele și consideră că acest model poate fi replicat și pe alte platforme de anunțuri online.

Sursa: Protecția Animalelor CJ Ilfov

Citește și:

Târgurile de adopție a animalelor fără stăpân au un succes din ce în ce mai mare: În weekend, 10 căței așteaptă să își găsească o nouă casă

Cum alegem hrana potrivită pentru animalul de companie în funcție de rasă, vârstă și stil de viață: Medicul veterinar Beatrice Ilea răspunde