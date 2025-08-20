Cum alegem hrana potrivită pentru animalul de companie în funcție de rasă, vârstă și stil de viață: Medicul veterinar Beatrice Ilea răspunde

Alegerea alimentației potrivite pentru câini sau pisici este o adevărată provocare pentru deținători, mai ales acum, în contextul în care piața este invadată de produse disponibile atât în mediul online cat și în magazine fizice.

Regăsiți în fața unor atâtea variante, oamenii pot considera dificilă opțiunea, mai ales în contextul în care animalele de companie nu sunt extrem de pretențioase când vine vorba de hrană.

Pentru că toți ne dorim ce e mai bun pentru prietenul nostru patruped și vrem să facem alegerea cat mai aproape de nevoile acestuia, iată ce ar trebui să luăm în calcul, potrivit medicului veterinar Beatrice Ilea.

Hrana potrivită în funcție de rasă

Rasa este un foarte bun reper în alegerea hranei potrivite, întrucât aceasta diferențiază animalele foarte mult, mai ales în cazul câinilor.

Rasele mici : au metabolism rapid → deci necesită hrană mai concentrată în calorii și proteine;

Rasele mari : au nevoie de hrană cu nivel controlat de proteine, calciu și fosfor pentru a preveni problemele articulare și de creștere;

La Pisici : diferențele între rase sunt mai mici, dar la rasele mari (ex. Maine Coon) se recomandă crochete adaptate dimensiunii maxilarului și nutrienți pentru articulații.

Hrana potrivită în funcție de vârstă

Vârsta este un alt reper important de care trebuie să ținem cont în alegerea alimentației potrivite, întrucât puii au cu totul alte nevoi decât un adult sau un senior.

Pui (0–12 luni) : hrană puppy/kitten, bogată în proteine și grăsimi;

Adult (1–7 ani) : hrană pentru menținere, echilibrată;

Senior (>7–8 ani) : hrană mai ușor digerabilă, cu mai puține calorii și adaos de condroprotectoare pentru articulații.

Hrana potrivită în funcție de stilul de viață

În funcție de mediul în care trăiește sau de felul în care își desfășoară viața, animalul de companie va avea nevoi diferite.

Activ (câini de lucru, câini/pisici care fac multă mișcare): hrană mai bogată în proteine și grăsimi, pentru energie susținută;

Sedentar (animale de apartament, sterilizate): hrană cu mai puține calorii și grăsimi, dar bogată în fibre pentru sațietate și prevenirea obezității.

