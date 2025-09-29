Oradea a scris istorie: Trei recorduri mondiale Guinness, sute de câini fericiți și emoții de neuitat (VIDEO)

Au fost emoții mari la Oradea, unde timp de trei zile, Cetatea a fost locul prieteniei dintre oameni și animale. În fața drapelului României, sute de participanți, printre care și elevi ai Poliției de Frontieră Oradea, și-au dat mâna și au format cel mai lung lanț uman dedicat vieții, un moment încărcat de emoție și solidaritate.

La cea mai mare oră de sport cu câini, condusă de Kinga Sebestyén, s-a văzut numai bucurie: cozi jucăușe, lăbuțe alergând și stăpâni care dansau alături de prietenii lor patrupezi. Mulți dintre câini au venit după ce au trecut cu succes examenul de arbitraj, iar în zilele următoare vor primi Good Dog Card, certificarea care le permite accesul în spații publice, restaurante și magazine împreună cu stăpânii lor.

Pe tot parcursul festivalului, cei mai frumoși patrupezi, îngrijiți, aranjați și chiar colorați pentru ocazie, au așteptat cuminți la rând pentru a participa la ședințele canine. Atmosfera a fost mereu plină de energie, veselie și curiozitate, cu familii și iubitori de animale veniți să trăiască această experiență unică.

Cea mai mare oră de sport cu câini

Momentul a fost coordonat de Kinga Sebestyén, fondatoarea Kangoo Jumps România și promotoare a unui stil de viață sănătos prin sport de peste 30 de ani. Distribuitor oficial și trainer internațional în patru țări, Kinga a inspirat mii de oameni să facă mișcare și a intrat deja în Cartea Recordurilor pentru organizarea celei mai mari ore de Kangoo Jumps din lume.

Proiectul One Big Jump are pentru ea o semnificație profundă: este dedicat amintirii cățelului ei, Guinness, un Pomeranian Spitz care a fost sufletul și inspirația acestui festival. Cu această energie specială, Kinga a adunat la Oradea sute de echipe om-câine, într-o oră de sport sincron, unică la nivel mondial.

Cel mai mare lanț uman dedicat vieții

Inițiat de Dr. Olivia Ligia Burtă, momentul a reunit cadre medicale, donatori de sânge și membri ai comunității într-un gest simbolic: oameni mână de mână, în jurul drapelului României, transmițând un mesaj de unitate și speranță.

Dr. Olivia Burtă este medic, cadru universitar la Facultatea de Medicină și Farmacie din Oradea și director al Centrului de Transfuzie Sanguină. De șase ani face parte din familia KAPO – Sănătate pe ghete, alături de Kinga Sebestyén, iar prin One Big Jump își continuă misiunea de a inspira un stil de viață sănătos și echilibrat, cu impact real în comunitate.

Cea mai mare sesiune de portrete canine și fotografia de grup

Coordonat de fotograful profesionist Silviu Filip, proiectul Tales of Tails – Albumul Național al Prieteniei Canine a strâns într-o singură zi mii de cadre emoționante cu câini și stăpânii lor. Evenimentul s-a încheiat cu o fotografie de grup impresionantă, imortalizând comunitatea iubitorilor de animale din Oradea.

Timp de trei zile, Oradea nu a fost doar gazda unui festival, ci scena unei lecții despre prietenie, solidaritate și iubirea necondiționată dintre oameni și animale. În jurul Cetății s-au adunat copii, părinți, bunici și sute de câini care mai de care mai frumoși. De la rase spectaculoase și rare, până la metiși plini de farmec, toți au defilat cu mândrie, au zâmbit cu boticul lor umed și au arătat ce înseamnă legătura dintre om și cel mai bun prieten al său. Atmosfera a fost una vibrantă, plină de emoții, cozi vesele și ochi curioși care au transformat fiecare moment într-o amintire de neuitat.

Citește și:

VIDEO | Din Tunisia până în România: Émilie a făcut o misiune din lucrul cu câinii adoptați

Controversa razelor X: Cum poate iradierea hranei pentru animale să fie sigură și eficientă