Petiţie pentru anularea concursului de tracţiune pentru cai dintr-o comună din Covasna: Viaţa cailor nu este un spectacol şi nu trebuie pusă în pericol pentru divertisment

Comunitatea Declic cere Primăriei Barcani din judeţul Covasna să renunţe la cursa de cai organizată anual în cadrul unui festival local, cursă în cadrul căreia proprietarii de cai îşi pot înscrie animalele pentru ca acestea să tracteze buşteni de mari dimensiuni. „Viaţa cailor nu este un spectacol şi nu trebuie pusă în pericol pentru divertisment. (…) Acest concurs, în forma sa actuală, pune în pericol bunăstarea şi integritatea fizică a cailor. Conform Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor şi principiilor europene referitoare la bunăstarea acestora, orice formă de cruzime faţă de animale este interzisă şi sancţionată”, susţine Declic, care a lansat o petiţie în acest sens, transmite News.ro.

„Solicităm Primăriei Comunei Barcani şi partenerilor organizatori să suspende desfăşurarea concursului din 23 august şi a ediţiilor viitoare şi să reevalueze formatul acestuia astfel încât să fie eliminate orice practici ce pot provoca suferinţă animalelor. Ca reprezentanţi al comunităţii, aveţi puterea de a arăta că respectul faţă de animale şi valorile morale primează în faţa divertismentului crud. Viaţa cailor nu este un spectacol şi nu trebuie pusă în pericol pentru divertisment. Este momentul să arătăm că bunăstarea animalelor şi responsabilitatea faţă de acestea sunt priorităţi care nu pot fi negociate”, se arată în petiţia lansată online de comunitatea Declic şi care a fost semnată de peste 1600 de persoane.

Iniţiatorii demersului susţin că, prin cursa care are loc în fiecare an, organizatorii festivalului de la Barcani, din judeţul Covasna, pun în pericol bunăstarea şi integritatea fizică a cailor.

Declic aminteşte, în acest context, că legea privind protecţia animalelor şi principiile europene referitoare la bunăstarea acestora arată că orice formă de cruzime faţă de animale este interzisă şi sancţionată.

„Respectul faţă de viaţă trebuie să primeze în faţa oricărei forme de divertisment. Caii nu sunt obiecte de spectacol, iar implicarea lor în competiţii care le pot provoca stres, răniri sau suferinţă contravine valorilor morale ale unei comunităţi moderne. Tracţiunea cu greutăţi mari poate provoca: leziuni musculare şi articulare, oboseală extremă şi epuizare, răni şi fracturi în caz de accidente, stres psihic şi frică. Suspendarea concursului şi găsirea unor alternative prietenoase cu animalele ar arăta că Primăria Comunei Barcani pune pe primul loc compasiunea, responsabilitatea şi imaginea pozitivă a localităţii. Un astfel de gest ar consolida încrederea cetăţenilor şi ar demonstra că tradiţiile pot fi celebrate fără cruzime”, susţine Declic.

La Barcani se organizează, weekendul viitor, a cincea ediţie a festivalului local „Hai la Barcani!”, ajuns anul acesta la a cincea ediţie.

Organizatorii susţin că proprietarii de cai care vor să îşi înscrie animalele la cursa de tractat greutăţi trebuie să prezinte unele documente şi că la faţa locului vor fi prezenţi medici veterinari care să intervină în situaţia în care vreunul dintre animalele participante are de suferit.

Comunitatea Declic respinge însă argumentele, arătând că prezenţa medicilor veterinari pe teren, „nu elimină riscul ca animalele să fie supuse unui efort disproporţionat, cu potenţiale consecinţe ireversibile, aşa cum s-a demonstrat în cazuri tragice precum cel al calului Falko care a decedat în cadrul unui concurs similar la data de 25 mai 2025”.

Anul acesta un cal a murit, în timpul unui festival organizat la Sângeorz Băi, după ce animalul a fost pus să tragă un buştean de mari dimensiuni. Parchetul de pe lângă Judecătoria Năsăud a anunţat că, în urma decesului animalului, a fost deschis dosar penal care vizează infracţiuni de uciderea animalelor cu intenţie, fără drept, şi schingiuirea animalelor.

Festivalul de la Barcani, din Covasna, atrage anual mii de oameni, cursa de tracţiune fiind considerat punctul central al festivalului.

