Piața asigurărilor pentru animale de companie din SUA explodează: Noi parteneriate și lansări care fac asigurările pentru câini și pisici mai accesibile

Două companii de asigurări pentru animale de companie fac pași importanți pentru a oferi acces mai facil proprietarilor de animale la acoperire medicală veterinară, notează dvm360.

Piața asigurărilor de sănătate pentru animale din SUA a depășit 5,2 miliarde USD în prime subscrise în 2024, față de 4,2 miliarde USD în 2023, potrivit raportului State of the Industry realizat de North American Pet Health Insurance Association (NAPHIA). În prezent, în SUA și Canada există peste 7 milioane de animale asigurate, însă rata de penetrare este încă redusă – 5,46% pentru câini și 2,04% pentru pisici.

Parteneriat Healthy Paws – PetSmart

Healthy Paws, divizie a Chubb, oferă asigurări pentru accidente și îmbolnăviri la câini și pisici și a anunțat o colaborare cu retailerul PetSmart. Acest parteneriat le permite clienților PetSmart să obțină direct online o ofertă pentru polițele Healthy Paws, integrată în experiența de cumpărături.

Planurile oferă:

Proces de despăgubire rapid, prin mobil

Fără limite anuale sau pe durata vieții

Rambursare rapidă a cheltuielilor acoperite

Serviciu clienți empatic

Adoro – un nou jucător pe piață

Adoro Pet Insurance Services se pregătește să intre pe piața americană în T4 2025, având ca partener de subscriere compania Crum & Forster, cu peste 20 de ani de experiență în programe de asigurări pentru animale.

Compania promite opțiuni și caracteristici unice, adresând un segment de piață încă neacoperit suficient. Adoro este susținută financiar de Griffin Highline Capital LLC și Badger Equity US LLC.

Tendințe și perspective

Conform NAPHIA, lansarea de noi branduri, inovațiile în produse și armonizarea legislației privind asigurările pentru animale vor continua să stimuleze creșterea acestui sector. În ultimii 5 ani, rata combinată de creștere a primelor subscrise a fost de 20,8% – una dintre cele mai rapide din industria asigurărilor.

