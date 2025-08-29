Piloții Forțelor Aeriene, alături de căței la conferința de presă BIAS 2025. Mesaj puternic pentru adopția animalelor: ”Ne-am dori ca toți acești căței să aștepte, la terminalul plecări, zborul către o familie iubitoare” (FOTO)

Piloții Forțelor Aeriene au renunțat pentru câteva momente la casca de zbor și au luat în brațe… căței. La conferința de presă organizată astăzi, înainte de Bucharest International Air Show (BIAS) 2025, aceștia au transmis un mesaj emoționant: adopția salvează vieți.

Pentru al treilea an consecutiv, Direcția pentru Protecția Animalelor Ilfov a adus la conferință suflete necuvântătoare care așteaptă să găsească o familie. Piloții străini s-au alăturat campaniei de promovare a adopției animalelor, la această inițiativă participând și Protecția Animalelor Sector 1 și Fundația Speranța.

La eveniment au fost prezenți cinci câini: doi adulți și trei pui, toți disponibili pentru adopție. Charlie, simpaticul cățel maro, a venit bucuros să-și găsească o casă, la fel și cei trei pui minunați proveniți de la Adăpostul Speranța, iar Simba, un cățel plin de energie și afecțiune, a fost adus de Protecția Animalelor Sector 1.

Simba este un patruped din adăpostul Odăi, răbdător și care iubește copiii. Îi plac plimbările, dar visează la ceva mai mult: o familie care să-i ofere un colț de canapea și multă iubire.

,,Este al treilea an când participăm la BIAS, iar la fiecare ediție au fost adoptați câini. Ne-am dori ca toți acești căței să aștepte, la terminalul plecări, zborul către o familie iubitoare. Așa cum sunt ei, există însă sute de alți câini care au nevoie de aceeași șansă.

Toate aceste suflete au nevoie de un nou început. Vă rugăm să-i priviți cu atenție și să vă deschideți sufletele”, a transmis Raluca Băleanu, reprezentant al Direcției pentru Protecția Animalelor Ilfov. Ea a subliniat și importanța sterilizării: „Toate adăposturile sunt pline. Străzile sunt pline. Putem rezolva problema doar dacă alegem să adoptăm și să sterilizăm.”

La acest demers s-a alăturat și Teodora Stoica:,,Adopția schimbă două vieți deodată: a animalului salvat și a celui care îi deschide inima. Am simțit asta pe pielea mea după ce am adoptat, acum o lună, o pisicuță găsită într-un tomberon. Nimic nu se compară cu iubirea și recunoștința din ochii animalelor salvate. Vă implor, adoptați!’’ A declarat pentru Pets&Cats, Teodora Stoica, fiica managerului echipei FCSB, Meme Stoica, o mare iubitoare de câini, care susține și se implică activ în adopții.

Așa cum piloții ridică spre cer avioane spectaculoase, la fel putem ridica spre cer destinul acestor patrupezi, oferindu-le șansa la o viață mai bună. Adoptă și scrie povestea lor de zbor către fericire!

Amândoi sunt piloți germani, dar au povești diferite. Ambii au câini acasă, iar unul dintre piloți a adoptat chiar din România un câine.

Dacă vrei să le oferi o șansă acestor căței, sună la 0751.235.009 și fă primul pas către o adopție reușită.

Bucharest International Air Show 2025 promite să transforme Bucureștiul într-un adevărat pol european al aviației, cu demonstrații aeriene spectaculoase. Evenimentul va avea loc la Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu” și ROMAERO, iar accesul publicului este gratuit.

